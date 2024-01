Quali sono i nomi più originali per le squadre del Fantasanremo 2024? Ecco un elenco di quelli più strani e divertenti.

Siete alla ricerca di un nome originale per la vostra scuderia del Fantasanremo 2024? Vi proponiamo un elenco dei nomi più strani della nuova edizione del gioco, da cui potete prendere spunto. Ricordate sempre che, per questa competizione, non c’è limite alla fantasia.

Fantasanremo 2024: i nomi più strani da scegliere per le squadre

Lo scorso 27 dicembre ha preso il via il Fantasanremo 2024. Gioco basato sul noto Fantacalcio, è nato nel 2020 ed è incentrato sulla kermesse musicale più importante del nostro Paese. Le modalità per partecipare sono semplici: bisogna creare una squadra composta con 5 dei Big in gara, acquistandoli con una moneta virtuale chiamata Baudo, e scegliere un capitano.

In base a ciò che accade durante le cinque serate del Festival di Sanremo ci sono dei bonus e dei malus che possono far crescere o diminuire il punteggio della propria squadra. Alla fine della kermesse, vincono il Fantasanremo coloro che hanno più punti. Ovviamente, le squadre devono avere un nome e spetta al ‘proprietario’ sceglierlo. Di seguito, quelli più strani:

Aristongatti

Real Madeus

Vascolizzati

Alfa e Omega

Mango Morta

I Santi Francesi e D’Artagnan

Loredana Pertè

Gazzelle e Leoni

La Sad, però felice

Sangeolier

Atletico 31

Le brutte intenzioni

Madamester United

Il Volo e la Caduta

Olly e Benji

Totò Coutinho

Fiorella MiAnnoia

Angelina Passion Fruit

Nenga e Rek

Questa non è Ibiza

Dark Volo Gang

Emma non ho mica capito.

Fantasanremo 2024: come scegliere il nome della squadra?

E’ bene sottolineare che non ci sono limiti per scegliere il nome della propria squadra del Fantasanremo 2024. Generalmente, gli utenti puntano ad un nome originale, magari storpiato. Oltre a quelli elencati sopra, ad esempio, possiamo aggiungere:

Fiorella Mai una Gioia