È cominciato ufficialmente il FantaSanremo. Scopriamo cosa c’è da sapere sul regolamento del gioco e sui cambiamenti previsti.

Il 27 dicembre ha avuto ufficialmente inizio il FantaSanremo, il gioco che permette ai fan del Festival di divertirsi con una competizione “parallela” allo svolgimento della kermesse musicale e che permetterà di scegliere le proprie squadre di Big fino al 5 di febbraio. Il regolamento del FantaSanremo 2024 è pressoché identico a quelli degli scorsi anni (nonostante quest’anno i cantanti in gara siano passati a 30).

Per partecipare è necessario scaricare l’apposita app sullo smartphone, scegliere un nome per la propria squadra e iscriversi. Ogni squadra deve essere composta da cinque concorrenti in gara nella categoria Big e uno di essi deve essere nominato capitano. A disposizione si avranno 100 Baudi, moneta ufficiale del gioco.

FantaSanremo: il regolamento

I fan del FantaSanremo 2024 sono già all’opera per decidere i 5 Big della loro squadra e conquistare la “Gloria Eterna” attraverso il fantagioco che si svolge parallelamente allo show condotto da Amadeus. Una volta scaricata l’app del Fantasanremo, ogni giocatore ha a disposizione un massimo di 100 baudi, con cui potrà scegliere 5 dei Big in gara e aumentare i propri punti in base a ciò che faranno gli stessi durante la competizione musicale.

Quest’anno il regolamento prevede diversi bonus e malus, che ovviamente sarà possibile stabilire solo una volta iniziata la kermesse: si parte dal bonus Dargen per chi indossa gli occhiali sul palco a quello Ariete per chi porta un cappello e, infine, al bonus Berti, in caso di outfit con le conchiglie.I bonus e i malus saranno raddoppiati nell’ultima puntata dello show (sabato 10 febbraio) mentre nella serata delle cover saranno assegnati al cantante anche i bonus e malus degli eventuali ospiti.

Il 26 dicembre il FantaSanremo ha anche reso note quelle che sono le quotazioni di ogni Big in gara: è possibile acquistare un artista da un minimo di 16 baudi (come per Clara, i Santi Francesi e BNKR44) fino a un massimo di 23 baudi (prezzo riservato ad artiste del calibro di Emma, Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso).