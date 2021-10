Quali sono gli auguri di buon anno più spiritosi di sempre? Diamo uno sguardo ai messaggi di Capodanno che riescono a strappare una risata.

Auguri di buon anno spiritosi ne abbiamo? Certo, basta dare uno sguardo alle frasi più divertenti di sempre e, magari, anche se non sono proprio a tema happy new year, aguzzare l’ingegno e personalizzarle un po’. Vediamo, quindi, cosa scrivere ad amici e parenti per strappare loro una sonora risata.

Auguri di buon anno spiritosi

Un buon anno spiritoso è sempre ben accetto, soprattutto se i 365 giorni appena trascorsi sono classificati come ‘da dimenticare’. Il web è ricco di frasi divertenti e, anche quando non sono propriamente a tema ‘happy new year’, possono essere personalizzate a proprio piacimento. Potete prendere in prestito citazioni di canzoni o film, aforismi di poeti e anonimi: non avete che l’imbarazzo della scelta. Tra gli auguri di buon anno simpatici più belli di sempre ci sono:

Auguri di buon anno spiritosi

Un anno nuovo? Andrebbe bene anche uno usato, ma di quelli in cui si stava meglio…

Auguroni di un anno pieno di “S”: salute, serenità, soldi, sogni, sincerità, sicurezza, successo. Non ho scritto sesso, perché faccio gli auguri… non i miracoli! Buon Anno!

Stufo di illudermi ogni anno con la pace, la serenità, la gioia, l’amore e la salute, per quest’anno chiedo a tutti voi maggiore concretezza. Per il nuovo anno sono graditissimi assegni, contanti o monete sonanti. Grazie e se avete bisogno dell’Iban, non esitate a chiederlo. Auguri!

Trenitalia informa che i trenini dei festeggiamenti di Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio.

Al Nuovo Anno invidio il fatto che potrà andare in pensione dopo soli 12 mesi.

Oroscopo per il nuovo anno. Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro e fortuna: gli astri ti sorridono. Amore: gli astri sono piegati in due dal ridere.

FlecieAnonNouov! Pardon a causa della crisi economica gli auguri li ho presi all’Ikea: te li monti tu quando hai tempo… Felice Anno Nuovo!

Buoni propositi per 2022: raggiungere obiettivi del 2021, che dovevo compiere nel 2020, che avevo promesso nel 2019 e pianificato nel 2018.

Ok, per il 2021 hai la giustificazione e va bene. Ma per il 2022 vogliamo riuscire ad andare in palestra per più di 2 volte ogni tre mesi?!

Dai tutto sommato già che ci siamo arrivati integri a questo 2022 è un successo!

Conosco già i tuoi buoni propositi per il 2022: portare a termini quelli del 2001. Io ci credo amico mio, è l’anno buono!

Il 2021 volge al termine e inizia il 2022… non so se sentirmi sollevato o preoccupato!

Buon amuchina a tutti!

Gli auguri Capodanno spiritosi, così come tutte le altre occasioni in cui abbiamo bisogno di frasi divertenti, devono essere inviati pensando al destinatario. Inutile inviare un messaggio in cui si parla di serate brave a ‘nonna Antonietta’ che ha 88 anni, così come sarebbe fuori luogo spedirlo al cuginetto di 12 anni. Pertanto, prima di premere invio, anche se siete al terzo bicchiere di spumante, pensateci bene.

Frasi spiritose auguri capodanno

Gli auguri di buon anno simpatici e divertenti non sono di certo finiti qui. Considerando che il 2020 e il 2021 sono stati anni un po’ complicati e non ci hanno permesso di festeggiare alla grande a causa del Covid-19, il messaggio per accogliere il 2022 deve essere esplosivo. Tra gli auguri nuovo anno spiritosi migliori di sempre abbiamo:

Frasi spiritose auguri di capodanno

Nel 2020/2021 hai imparato a fare il pane, la pizza e ora sai anche cos’è il lievito madre. Nel 2022 o apri un panificio o mi inviti a cena!

Io: Il 2022 sarà l’anno della svolta per la mia vita

Il 2022: AHAHAHAHAH

La svolta: AHAHAHAHAHAH

La vita: AHAHAHAHAHAHAHAH

Il 2022: AHAHAHAHAH La svolta: AHAHAHAHAHAH La vita: AHAHAHAHAHAHAHAH Auguri di buon anno… e anche quest’anno, la svolta, la diamo l’anno prossimo.

Quelli che ‘Un saluto al 2022, anno pieno di gioie, di giornate meravigliose, di traguardi raggiunti e di gradi soddisfazioni’. Ma dove avete vissuto? Nelle fiabe di Walt Disney?

Buon anno, e che la forza sia con te! Ma anche un po’ di culo non guasta.

Cerchiamo di essere realisti, saltiamo il 2022 e auguriamo direttamente un buon 2023!

Per questo 2021 che se ne va, solo una cosa c’è da dire: ‘Meno male ti levi di torno’. Al 2022 che arriva invece direi: ‘Comportati bene e non fare come il 2021.

2021 ti prego, hai già fatto schifo abbastanza, adesso è venuto il momento di fare un miracolo, fatti da parte e dacci un 2022 pieno di gioia, ce lo meritiamo.

Non si potrebbe vedere il trailer del 2022? Così, solo per farmi un’idea.

Ora che siamo arrivati alla fine dell’anno, qualcuno mi spieghi la trama.

Per auguri Capodanno simpatici, infine, ricordatevi di affidarvi anche all’istinto, in modo da far capire all’anno nuovo di che pasta siete fatti: un po’ do fortuna anche per se stessi non guasta mai.