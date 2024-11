Auto Mara Venier: la conduttrice sceglie la comodità, ma non rinuncia alle grandi prestazioni

Che auto possiede Mara Venier? La conduttrice di Domenica In ha scelto un Suv, elegante e dalle grandi prestazioni.

Signora della domenica di Rai1, Mara Venier ha scelto con attenzione l’auto da guidare. Anche se in molti la immaginano alla guida di un’utilitaria, la conduttrice ha preferito optare per un comodo ed elegante Suv. Ovviamente, il prezzo è alto, ma non così eccessivo da essere proibitivo.

Che auto ha Mara Venier? Suv per la conduttrice

Siamo abituati a vedere Mara Venier alla guida della sua Domenica In, comodamente seduta sulla sua poltrona, oppure ai fornelli di casa sua, quando cucina per la famiglia e gli amici. Difficilmente, la presentatrice si è lasciata immortalare o si è scattata un selfie mentre è alla guida della sua auto, eppure qualcuno è riuscito comunque ad avvistarla. Che vettura ha scelto di parcheggiare nel suo garage?

Mara ha scelto una macchina spaziosa, elegante e dalle grandi prestazioni. Stiamo parlando della BMW X3, un Suv che la casa automobilistica di Monaco di Baviera ha iniziato a produrre nel 2003. Non sappiamo in quale anno abbia acquistato l’auto, ma immaginiamo che non sia uno degli ultimi modelli. In ogni modo, pur se con qualche restyling, fin dalla sua creazione è sempre stata vettura gettonata e con pochi rivali.

Quanto costa l’auto di Mara Venier?

L’auto di Mara Venier, in base alla versione che si sceglie, ha un costo variabile. Si parte dal modello base, ossia quello più economico, a 58.850 euro, fino a quello più accessoriato e caro che viene 166.550 euro. Immaginiamo che la conduttrice di Domenica In, anche se non ha problemi economici, abbia acquistato una via di mezzo. Un Suv un po’ ingombrante per spostarsi agilmente nel traffico di Roma, ma di certo comodo, elegante e sicuro.