Qual è il significato dei tergicristalli dell’auto alzati? Non è il gesto di un ammiratore!

Sapete qual è il significato dei tergicristalli dell’auto alzati? Di certo, non si tratta del messaggio di un ammiratore segreto.

Se vi è successo di aver trovato il tergicristalli dell’auto alzati non preoccupatevi: non siete né vittima di un vandalo, né tantomeno l’oggetto del desiderio di un ammiratore segreto. Qualcuno, però, vuole comunque farvi avere un messaggio ed è tutt’altro che edificante.

Tergicristalli dell’auto alzati: il significato

I tergicristalli dell’auto alzati devono essere letti come un messaggio ben preciso. A meno che si becchi sul fatto la persona che ha compiuto quello che può apparire come un dispetto, è impossibile scoprire il mittente del gesto. Ma qual è il significato? Sappiate, innanzitutto, che non si tratta né di vandalismo né tantomeno di una comunicazione da parte di un ammiratore segreto. Al contrario, è un vero e proprio ammonimento.

Se avete trovato i tergicristalli alzati, infatti, significa che avete posteggiato l’auto in un posto non consentito dalle norme stradali. Ergo: avete commesso un’infrazione. Il problema non è tanto il fatto che avete infranto la legge, ma che così facendo avete creato un disagio ad altre persone che, magari, non hanno la vostra stessa libertà di movimento.

Tergicristalli dell’auto alzati contro la sosta selvaggia

I tergicristalli dell’auto alzati è un modo innocuo per cercare di combattere la sosta selvaggia, che ormai riguarda ogni città italiana. Le macchine vengono parcheggiate ovunque: dagli incroci ai marciapiedi, passando per le rampe per disabili. Le forze dell’ordine fanno il possibile per far rispettare la legge, ma non riescono ad essere onnipresenti.

Considerando che i vigili, anche per una questione numerica, non sono in grado di combattere la sosta selvaggia, i cittadini più coscienziosi hanno dato il via a questo fenomeno. E’ un metodo innocuo, che mira a sensibilizzare coloro che, vittime dell’egoismo, non sono capaci di guardare oltre il proprio naso. Si riuscirà nell’impresa? E’ difficile, ma tentar non costa nulla.