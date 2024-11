Significato del nome Andrea: origini, caratteristiche e onomastico

Andrea è un nome di origine greca che significa “uomo, maschio, virile”: scopriamo le sue origini e il suo significato!

Andrea è un nome che può essere utilizzato sia per i maschi che per le femmina, caratteristica che lo rende molto apprezzato non solo in Italia ma anche in molti altri Paesi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato: virile, uomo

virile, uomo Origine: greca

greca Onomastico: 30 novembre

30 novembre Varianti: Andrew (inglese), André (francese), Andrés (spagnolo maschile), Andreas (tedesco maschile, olandese maschile, greco), Andrea (tedesco femminile, olandese femminile), Andria (georgiano), Andrej (russo), Andrzej (polacco), Aindréas (irlandese)

Il significato e le origini del nome Andrea

Andrea è un nome ambigenere di origine greca derivato dal termine “andrós”, che significa “uomo, maschio, virile“. Il nome, anticamente usato in Grecia e poi anche in Palestina, nel Vicino Oriente ed in Egitto, si è diffuso nella cultura cristiana grazie al culto di Sant’Andrea apostolo, simbolo di coraggio e potenza.

In Italia Andrea viene comunemente usato solo al maschile, mentre nei paesi anglofoni è molto diffusa anche la variante femminile.

Onomastico e diffusione del nome Andrea

Durante l’anno ci sono diverse occasioni per festeggiare l’onomastico di chi porta questo nome: la data più importante è senza dubbio il 30 novembre, in onore di Sant’Andrea apostolo fratello di San Pietro. Si può però celebrare anche il 6 gennaio in onore di Sant’Andrea Corsini, vescovo e cardinale fiorentino del XIV secolo, o il 15 maggio in ricordo di Sant’Andrea martire nell’Ellesponto.

Secondo le indagini Istat Andrea è uno nomi più diffusi in Italia ed infatti si trova stabilmente da decenni nella classifica dei primi 20 nomi maschili più usati. Negli ultimi 25 anni sono nati circa 170.000 bambini a cui è stato dato questo nome.

Caratteristiche e curiosità sul nome Andrea

Andrea non solo evoca una personalità virile e forte, ma racchiude dentro di sé anche qualità importanti come passione e determinazione. Il colore associato a questo nome è il rosso mentre il rubino è la usa pietra portafortuna.

Il numero fortunato per chi si chiama Andrea è il 6, simbolo di ricerca di benessere e armonia. Queste caratteristiche, unite al legame astrologico con il Sagittario, disegnano un ritratto di individui energici, combattivi e alla costante ricerca di un equilibrio fisico e mentale.

Personaggi famosi con il nome Andrea

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Andrea: