Sognare di annegare: il significato dei sogni in cui ci si ritrova immersi nelle acque del mare o di una piscina.

Ti capita spesso di sognare di annegare? Potrà sembrarti strano, ma si tratta in effetti di uno dei sogni più ricorrenti durante le nostre nottate. E non sempre il suo significato è negativo! Come spesso capita, infatti, l’interpretazione di questo tipo di sogni dipende anche da molti dettagli: ad esempio l’epilogo dell’annegamento, il luogo in cui ci si ritrova, le conseguenze e così via. Per provare ad avere un quadro più completo della situazione, ecco alcune delle interpretazioni più comuni.

Sognare di morire annegati

L’annegamento nei sogni assume un significato piuttosto diverso a seconda non solo dello specchio d’acqua che ci sta travolgendo, ma anche di un dettaglio non insignificante: riusciamo o meno a salvarci? Quando infatti nel sogno finiamo per perdere la nostra vita vuol dire che ci ritroviamo, nel mondo reale, oppressi da una situazione difficile, di disagio tale che è praticamente impossibile venirne fuori senza perdere qualcosa di importante.

Ragazzo che annega

Nel caso invece in cui riusciamo a salvarci dall’annegamento, il significato è completamente diverso. Vuol dire infatti che stiamo attraversando, sì, un momento molto duro, ma che abbiamo stima in noi stessi e abbiamo le capacità per poterne venire fuori e risollevarci del tutto, uscendo dal periodo più duro più forti di prima.

Sognare di annegare in mare o in piscina? Ecco la differenza

Quando ci si ritrova immersi da capo a piedi nelle acque scure del mare, è normale provare angoscia. In effetti i sogni in cui ci ritroviamo ad annegare nel mare sono il sintomo di tante preoccupazioni, disagi e problematiche che ci stanno opprimendo. In questo momento ci sentiamo come senza via d’uscita, e in alcuni casi non vorremmo far altro che scomparire e allontanarci dai problemi che ci affliggono. Il mare rappresenta in effetti le nostre emozioni, che ci travolgono da ogni lato a volte senza lasciarci davvero respirare.

Sognare di annegare in piscina è invece diverso. Il mare è infatti vasto e travolgente, e rappresenta i nostri problemi più importanti sul piano degli affetti, degli affari e di ogni aspetto della nostra vita. La piscina invece, essendo un luogo più piccolo e contenuto, diventa solitamente la rappresentazione dei nostri problemi più familiari. Può anche avere un altro significato, ovvero diventare una sorta di incoraggiamento a non avere paura, perché i problemi che ci affliggono sono risolvibili e possiamo superarli senza troppi patemi.

Infine, se sogniamo di annegare un corso d’acqua in movimento, come un fiume o un ruscello, solitamente vuol dire che le nostre preoccupazioni riguardano il lavoro o questioni di natura economica, mentre se stiano annegando in uno specchio d’acqua fermo, come un lago, il disagio è solamente di natura psicologica.

