Instagram lancia i biglietti da visita digitali: con un click si possono creare anche video animati

Instagram si aggiorna e lancia una nuova funzione: i biglietti da visita digitali. Vediamo dove si trovano e cosa consentono di fare.

Ricordate i vecchi biglietti da visita che si utilizzavano un tempo per lasciare i propri recapiti? Grazie ad una nuova funzione di Instagram, adesso tutti possiamo averli a portata di click. Si possono addirittura utilizzare per creare video animati: ecco dove si trovano e come si scaricano.

Instagram: arrivano i biglietti da visita digitali

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione. Per agevolare le connessioni tra gli utenti, sono state create le schede profilo. Simili ai vecchi biglietti da visita cartacei che si usavano qualche anno fa per lasciare i propri recapiti, sono digitali e si ottengono con un semplice click.

“Stiamo lanciando le schede profilo per offrirti un modo più visivo e personalizzabile per condividere il tuo profilo Instagram e connetterti con gli amici. Puoi trovare la tua scheda toccando ‘Condividi profilo’ sul tuo profilo“, ha annunciato Mosseri sui social mostrando in anteprima la nuova funzione.

Utilizzarla è semplicissimo: basta accedere al proprio account Instagram, cliccare su “Condividi profilo” e scegliere come condividerlo. I biglietti da visita si possono inviare tramite email, WhatsApp, Telegram o altri servizi di messaggistica istantanea, AirDrop, etc.. Volendo si può anche salvare uno screenshot del codice QR nella galleria fotografica del dispositivo oppure creare un video animato.

How it feels to make a new friend and follow them on Instagram after 😇🫢🥰🥲😚🤩



Find each other even faster with new profile cards 💌 pic.twitter.com/1rcQIR5EA7 — Instagram (@instagram) October 15, 2024

Come sono i biglietti da visita di Instagram?

I biglietti da visita di Instagram hanno due facciate. Una contiene le informazioni principali, le stesse che abbiamo in bio, come: nome e cognome, username e link; nell’altra appare il il QR code e il nome utente, in modo da facilitarne la diffusione inquadrando semplicemente il codice con la fotocamera del cellulare. Ovviamente, la scheda profilo può essere personalizzata o modificata a piacimento, proprio come l’account.