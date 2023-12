Forbes ha stilato la classifica degli italiani più ricchi del 2023: in testa c’è Giovanni Ferrero, ma non mancano sorprese.

Come ogni anno, anche sul finire del 2023 la rivista Forbes ha fatto i conti in tasca agli italiani. O meglio, ai ricchi italiani. È stata pubblicata in queste ore la classifica degli italiani più ricchi del 2023, la graduatoria che permette di individuare chi siano i ‘paperoni’ del nostro paese.

Tra imprenditori provenienti da famiglie importanti e degni eredi di grandi italiani del passato, non mancano le sorprese. Se già da luglio sono entrati nella graduatoria i figli di Silvio Berlusconi, sul finire dell’anno la grande novità è che i miliardari italiani sono diventati ben settanta. Si tratta di un nuovo record, visto che nel 2022 erano venti in meno.

Il podio degli italiani più ricchi del 2023

In vetta alla speciale graduatoria stilata da Forbes c’è la 32esima persona più ricca del mondo, la quinta d’Europa dietro solo ai proprietari di grandissimi imperi come Lvmh, Zara, L’Oréal e Lidl/Kaufland. Si tratta di Giovanni Ferrero, secondogenito di Michele Ferrero, l’imprenditore che ha fondato l’impero dei dolci italiani amati in tutto il mondo. Il suo patrimonio è stimato, alla fine di quest’anno, sui 39,1 miliardi di dollari.

Giovanni Ferrero

Una somma davvero esorbitante, se si considera che Ferrero è riuscito a mettere insieme un patrimonio dal valore più che triplicato rispetto a quello del secondo in classifica, Giorgio Armani, fermo a quota 12,9 miliardi di dollari. Riesce ad arrampicarsi per la prima volta sul podio, invece, Piero Ferrari, figlio dell’indimenticabile Enzo, arrivato a un patrimonio di 7,6 miliardi.

E le donne? La prima in classifica la troviamo al quarto posto. Si tratta di Massimiliana Landini Aleotti, la proprietaria dell’azienda Menarini, con un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari. Non si trattsa comunque dell’unica donna nella top 10. Al sesto posto troviamo anche Miuccia Prada (insieme al marito Patrizio Bertelli), mentre al decimo troviamo gli eredi di Leonardo Del Vecchio, in cui compaiono anche le figlie Marisa e Paola e la vedova Nicoletta Zampillo.

La classifica degli italiani più ricchi del 2023

Tra i nuovi miliardari italiani ‘certificati’ da Forbes troviamo Giancarlo Devasini, direttore finanziario di Tether, Paolo Ardoino, altro nome legato a Tether, e poi Alessandro Rosano, fondatore della HeyDude, azienda di mocassini venduta di recente alla società Crocs.

Sono invece usciti dall’elenco dei miliardari due imprenditori: Fulvio Montipò del gruppo Interpump e Luigi Cremonini, imprenditore che con la sua Inalca fornisce la carne a catene internazionali come Burger King e McDonald’s.

Ecco la graduatoria completa, aggiornata al 12 dicembre:

1 – Giovanni Ferrero (39,1 miliardi di dollari)

2 – Giorgio Armani (12,9 miliardi)

3 – Piero Ferrari (7,6 miliardi)

4 – Massimiliana Landini Aleotti e famiglia (6,8 miliardi)

5 – Sergio Stevanato e famiglia (6,7 miliardi)

6 – Sergio Bertelli, Miuccia Prada (4,5 miliardi)

8 – Giuseppe De’ Longhi e famiglia (4,4 miliardi)

9 – Giuseppe Crippa e famiglia (4,1 miliardi)

10 – Francesco Gaetano Caltagirone, Claudio Del Vecchio, Rocco Basilico, Clemente Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Nicoletta Zampillo, Paolo Del Vecchio, Giancarlo Devasini, Luca Garavoglia (4 miliardi)

21 – Renzo Rosso e famiglia (3,5 miliardi)

22 – Alessandra Garavoglia (3,3 miliardi)

23 – Remo Ruffini, Brunello Cucinelli e famiglia, Isabella Seragnoli, Giuliana Benetton, Luciano Benetton (3,2 miliardi)

28 – Susan Carol Holland (3 miliardi)

29 – Paolo Rocca, Gianfelice Rocca, Gustavo Denegri e famiglia (2,7 miliardi)

32 – Domenico Dolce, Stefano Gabbana (2,5 miliardi)

34 – Alberto Bombassei (2,4 miliardi)

35 – Augusto Perfetti, Giorgio Perfetti (2,3 miliardi)

37 – Maria Franca Fissolo (2 miliardi)

38 – Alberto Prada, Marina Prada, Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Nicola Bulgari (1,9 miliardi)

43 – Paolo Ardoino (1,8 miliardi)

44 – Sabrina Benetton, Giovanni Arvedi, John Elkann, Massimo Moratti, Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia (1,7 miliardi)

49 – Paolo Bulgari, Romano Minozzi (1,6 miliardi)

51 – Nerio Alessandri, Federico De Nora, Barbara Benetton (1,5 miliardi)

54 – Mario Moretti Polegato e famiglia, Alessandro Rosano (1,4 miliardi)

56 – Sandro Veronesi e famiglia, Simona Giorgetta, Annalisa Doris, Massimo Doris (1,3 miliardi)

60 – Marco Squinzi, Veronica Squinzi, Diego Della Valle, Lina Tombolato (1,2 miliardi)

64 – Giuliana Caprotti, Marina Caprotti, Antonio Percassi (1,1 miliardi)

67 – Barbara Berlusconi, Eleonora Berlusconi, Luigi Berlusconi, Danilo Iervolino (1 miliardo)