In Francia si sta consumando una battaglia legale per il castello di D’Artagnan: il Governo punta al museo, ma Mr Auchan lo vuole come casa.

Il castello di D’Artagnan, nella regione dell’Occitania, in Francia, è al centro di un dibattito infuocato. La proprietà è stata messa in vendita e il Governo vorrebbe farne un museo, ma Mr Auchan desidera acquistarlo come seconda casa. Chi avrà la meglio?

Francia: battaglia legale per il castello di D’Artagnan

Quello che in molti conoscono come castello di D’Artagnan, il mitico eroe nato di Alexandre Dumas, si chiama Castello di Castelmore ed è situato nel comune di Lupiac, nella regione dell’Occitania, in Francia. La proprietà è stata messa in vendita due anni fa ma, ad oggi, il suo destino è ancora appeso ad un filo.

Da un lato c’è il Governo che vorrebbe farne un museo, dall’altro c’è Yves Claude, presidente e direttore generale del colosso Auchan, che intende trasformarlo nella sua residenza privata. Muriel Abadie, vicepresidente della regione Occitania e responsabile del turismo, ha dichiarato: “Sarebbe un vero peccato se questo patrimonio finisse nelle mani del settore privato“.

Il castello di D’Artagnan occupa una superficie di 700 metri quadrati. E’ stata la dimora di Charles de Batz de Castelmore, personaggio a cui si è ispirato lo scrittore Alexandre Dumas per dare vita al protagonista del suo I tre moschettieri.

Quanto costa il castello di D’Artagnan? La cifra è stratosferica

La prima proposta di vendita per il castello di D’Artagnan è datata 2022, quando il dipartimento del Gers voleva acquistarlo per 1 milione di euro. L’operazione, però, non è andata a buon fine perché il proprietario ha chiesto il doppio della cifra: 2 milioni di euro. Come se non bastasse, anche i lavori di ristrutturazione richiedono una somma ingente. Nel frattempo, si è fatto avanti Mr Auchan che vorrebbe trasformarlo nella sua seconda casa. Adesso, la battaglia legale si prospetta turbolenta. Secondo la stampa francese, una decisione potrebbe essere comunicata il prossimo 22 gennaio.