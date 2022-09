Tutti per 1 – 1 per tutti è il sequel di Moschettieri del re ed è il primo film Sky Originals: vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Nel 2018 usciva nelle sale cinematografiche la commedia Moschettieri del re – La penultima missione, divertente rivisitazione dei celebri romanzi di Alexandre Dumas. Due anni dopo è pronto il sequel, Tutti per 1 – 1 per tutti, ma questa volta il film non approderà nei cinema ma su Sky Cinema, anche perché questo è il primo film targato Sky Originals. Il regista è sempre Giovanni Veronesi, che ha così presentato la sua pellicola: “È un’altra strampalata missione dei Moschettieri, un film commovente, una storia d’amore impossibile tra due bambini, con alcuni momenti di grande comicità”.

Tutti per 1 – 1 per tutti: data di uscita e trama

Tutti per 1 – 1 per tutti è uscito nei cinema nel 2020. I protagonisti sono i moschettieri D’Artagnan, Porthos e Athos, che vengono reclutati dalla Regina Anna d’Austria per svolgere una missione segreta.

Tre moschettieri

Ad aiutarli nella loro impresa c’è una stravagante veggente di nome Tomtom. L’avventura dei moschettieri intreccerà i destino della giovane principessa Ginevra, la figlia di Enrichetta d’Inghilterra, e di Buffon, un orfanello. I moschettieri si troveranno inoltre di fronte a un bivio: restare fedeli alla Corona o all’amicizia?

Tutti per 1 – 1 per tutti: il cast del film

Come nel precedente film, anche in Tutti per 1 – 1 per tutti a interpretare i moschettieri D’Artagnan, Athos e Porthos sono rispettivamente Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea. In questa pellicola non c’è Aramis, che in Moschettieri del re – La penultima missione era stato interpretato da Sergio Rubini.

La stravagante veggente Tomtom è invece impersonata da Giulia Michelini. Nel cast del film sono inoltre presenti Anna Ferzetti, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani, Anna Bonasso, Guido Caprino, Federico Ielapi e Anna Ferzetti.

