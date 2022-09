Ecco le location di Tutti per 1 – 1 per tutti, il film sequel di Moschettieri del Re – La penultima missione.

Dopo il successo di Moschettieri del Re – La penultima missione, Giovanni Veronesi ha diretto anche il sequel Tutti per 1 – 1 per tutti. D’Artagnan, Porthos e Athos, che vengono reclutati dalla Regina Anna d’Austria per svolgere una missione segreta, mentre Aramis è morto e si è reincarnato in lupo. Ad aiutare i moschettieri nella loro impresa c’è una stravagante veggente di nome Tomtom. L’avventura dei moschettieri intreccerà i destino della giovane principessa Ginevra, la figlia di Enrichetta d’Inghilterra, e di Buffon, un orfanello. I moschettieri si troveranno inoltre di fronte a un bivio: restare fedeli alla Corona o all’amicizia? Vediamo ora quali sono le location di Tutti per 1 – 1 per tutti.

Tutti per 1 – 1 per tutti: le location del film

A fare da sfondo a Tutti per 1 – 1 per tutti è la Toscana: è qui che il regista Giovanni Veronesi, insieme a tutti gli attori, attrici e addetti ai lavori vari, ha girato la commedia. Le riprese si sono svolte nell’arco temporale di due mesi circa, da metà agosto a metà ottobre del 2020.

Tre moschettieri

Tra le località che hanno ospitato le riprese ci sono diverse paesi della Val d’Orcia come Pienza, Montepulciano e gli splendidi borghi di Scarlino e Roccalbegna. Altre riprese sono state effettuate a Castiglione della Pescaia, Follonica e anche a Grosseto.

Tutti per 1 -1 per tutti: il cast del film

Come nel precedente film, anche in Tutti per 1 – 1 per tutti a interpretare i moschettieri D’Artagnan, Athos e Porthos sono rispettivamente Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea. Ma, come detto in precedenza, non c’è Aramis, che in Moschettieri del re – La penultima missione era stato interpretato da Sergio Rubini.

La veggente Tomtom è invece impersonata da Giulia Michelini. Nel cast del film sono inoltre presenti Anna Ferzetti, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani, Anna Bonasso, Guido Caprino, Federico Ielapi e Anna Ferzetti.

