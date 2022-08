I Tudors, Downton Abbey, The Crown ma non solo: ecco le migliori serie tv in costume da vedere assolutamente.

Tanti, quelli che hanno avuto un grande successo di pubblico, tenendo incollati milioni di spettatori: stiamo parlando di serie tv in costume, che riportano indietro nel tempo in epoche ben lontane dai nostri giorni, permettendo a chi le guarda di viaggiare, seppur soltanto con la mente. Da Bridgerton a The Crown, passando per Downton Abbey e tante altre. Ecco le più interessanti da recuperare, se non avete mai visto telefilm in costume.

Bridgerton, la serie tv in costume di Shonda Rhimes

Il fenomeno del Natale 2020, o più generalmente di quella stagione invernale. Sarà stata per la sua leggerezza e per un po’ di impertinenza, ma Bridgerton ha catturato gli spettatori, battuto record, entrando quasi per caso nelle case di chi era a caccia di un prodotto non impegnativo ma diverso. E così la storia di Daphne e del suo Duca di Hastings ha appassionato, promettendo di farlo ancora, nelle stagioni successive.

Downton Abbey: un tuffo nella campagna inglese

Tutto parte poco prima dello scoppio della Prima guerra Mondiale, pochi giorni dopo l’incidente del Titanic. La storia della famiglia Crawley, che risiede a Downton Abbey, nella campagna inglese, ha appassionato per la sua trama, per quell’equilibrio tra la storia della famiglia protagonista ma anche dei suoi domestici, con cui i padroni di casa hanno un legame speciale. Una splendida Maggie Smith nel ruolo di Violet è il valore aggiunto: è l’aristocratica che non vuole arrendersi al tempo che passa. Sei stagioni e poi anche un film, ambientato nel 1927, un anno dopo la “fine” delle altre vicende.

The Crown, la serie tv sui Windsor

Se Downton Abbey è amatissimo dalla famiglia reale inglese, lo stesso non si può dire di The Crown, e non potrebbe essere altrimenti. La serie tv racconta la storia della famiglia più importante del Regno Unito, partendo dall’infanzia di Elisabetta e spingendosi sempre più verso i giorni nostri, capitolo dopo capitolo. Tutto è ricreato alla perfezione, dai palazzi (non gli originali, perché sarebbe servito il permesso di Sua Maestà), agli ambienti, ai costumi stessi, ovviamente.

I Tudors: il regno di Enrico VIII

Grande minuzia di particolari e precisione per la realizzazione della serie tv I Tudors, quella che ovviamente è incentrata sul regno di Enrico VIII, e che ripercorre la sua ascesa e le sue scelte. Il matrimonio con Caterina d’Aragona, la volontà di unirsi poi ad Anna Bolena e per questo motivo l’allontanamento dalla Chiesa Cattolica, che non acconsentiva alle nozze. Scenografia e costumi permettono agli spettatori di immergersi completamente in quell’epoca.

