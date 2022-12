Diretto da Jeff Zimbalist e da Michael Zimbalist, Pelé è l’omaggio cinematografico a uno dei più grandi campioni dello sport: ecco quello che c’è da sapere.

Ci sono dei giocatori che sono conosciuti anche da chi non è appassionato di calcio, autentici fenomeni che non hanno tempo come Maradona, Messi, Cruijff e soprattutto Pelé. In molti sostengono che il brasiliano sia stato il calciatore più forte di tutti i tempi, chi invece lo mette un gradino sotto a Maradona: ma non c’è nessuno che mette in discussione il suo talento. Talento che i registi Jeff Zimbalist e da Michael Zimbalist hanno provato a mostrare sul grande schermo nel 2016 con un film dedicato a una parte della vita di O Rei. Il titolo è semplicemente Pelé.

Pelé, il film: la trama

La pellicola racconta la storia di Pelé da quando era un bambino di 10 anni, fino al 1958, quando, diciottenne, ha vinto il suo primo Mondiale con la maglia della nazionale brasiliana.

Pele

Il film inizia il 16 luglio 1950, il giorno di quello che è conosciuto come il Maracanazo: ovvero la vittoria a sorpresa dell’Uruguay al Maracanà nella finale del Mondiale proprio contro il Brasile. Nel corso della pellicola viene seguita la crescita, non solo sportiva, del giovane Edson Arantes do Nascimento fino ad arrivare al Mondiale in Svezia del 1958 dopo Pelé è stato tra i grandi protagonisti.

Pelé: il cast del film

Ad avere l’onere e l’onore di interpretare Di Pelé sono stati Leonardo Lima Carvalho (che lo interpreta da bambino) Kevin De Paula, che veste i panni del campione brasiliano da adulto. Nel casto del film sono poi presenti anche Sei Jorge, che impersona Dondinho, il padre di Pelé, Vincent D’Onofrio, Diego Boneta, Rodrigo Santoro e Colm Meaney.

Nella pellicola compare in un cameo anche il vero Pelé. A fare da comparsa c’è anche un altro campione del calcio: Luca Toni.

