Anche la terza stagione è giunta al termine, ora i fan della fiction con Claudio Gioè si domandano se Makari 4 si farà o no.

Anche la terza stagione di Makari è arrivata alla fine: quella in onda su Rai 1 domenica 10 marzo 2024 è infatti l’ultima puntata. Come sempre accade quando una stagione di una serie TV di successo arriva al termine, chi l’ha seguita si domanda ora se ci sarà un nuovo ciclo di episodi o se invece è giunta al proprio capolinea. Vediamo allora tutto quello che sappiamo a riguardo e se Makari 4 si farà oppure no.

Makari 4 si farà?

I fan della fiction possono tirare um sospiro di sollievo: Makari 4 si farà. Le varie puntate fanno sempre registrare ottimi dati di ascolto e questo ha convinto i vertici Rai a proseguire con i nuovi episodi.

Claudio Gioè

Le varie puntate di Makari, lo ricordiamo, sono tratte dai romanzi di Gaetano Savatteri che hanno per protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna. La serie TV continuerà a seguire i vari romanzi e anche le prossime stagioni saranno quindi composte da pochi episodi.

Quando inizia Makari 4?

Non c’è ancora una data di uscita degli episodi di Makari 4 su Rai 1, si può comunque ipotizzare che le nuove puntate arriveranno in TV nel 2025. Tra le riprese e i lavori di produzione, è lecito aspettarsi che ci vorrà circa un anno prima di poterli vedere come sempre in prima serata su Rai 1.

Makari 4: il cast

Il cast principale di Makari 4 sarà lo stesso delle precedenti stagioni, il protagonista principale è sempre Claudio Gioè, che interpreta il ruolo del detective Saverio Lamanna, nel cast della fiction troviamo anche Domenico Centamore, nei panni di Peppe Piccionello, Ester Pantano in quelli di Suleima.