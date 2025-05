Maschi veri: ecco dove vedere e tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV

Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a Maschi veri, la serie TV con protagonisti quattro amici alle prese con i cambiamenti della società.

Mercoledì 21 maggio 2025 è uscita una nuova serie TV di cui sta già parlando molto: Maschi veri. La serie, che è diretta da Letizia Lamartire e Matteo Oleotto, racconta la storia di quattro amici sui quarant’anni – Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi – che cercano di adattarsi alla nuova società sempre più distante dal vecchio sistema patriarcale nel quale sono cresciuto. Maschi veri è una commedia divertente, la prima stagione è composta da otto episodi, ma allo stesso tempo tocca diverse tematiche di attualità che caratterizzano la società di oggi. Vediamo ora tutto quello che cèà che c’è da sapere sulla serie TV

Dove vedere Maschi veri in streaming

Ma dove si può vedere Maschi veri in streaming? L’unico modo per poter vedere la serie TV in streaming è tramite Netflix. Non c’è la possibilità di vedere Maschi veri in streaming gratis su altre piattaforme legali, d’altronde la serie TV è prodotta proprio da Netflix.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

Maschi veri: il cast della serie TV

I quattro protagonisti principali di Maschi veri, ovvero Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi sono interpretati rispettivamente da quattro volti noti del cinema e serie TV italiane: Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Ma nel cast della serie TV ci sono anche Thony, Sarah Felberbaum oltre a due Guest star a sorpresa: Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi.

Maschi veri 2 si farà?

La serie TV è stata accolta molto bene dal pubblico di Netflix e ha avuto immediatamente un buon successo, questo lascia pensare che possa esserci anche una seconda stagione. Maschi veri 2 non è stata ufficialmente annunciata ma non ci si stupirebbe affatto se nelle prossime settimane arriveranno comunicazione da parte di Netflix.