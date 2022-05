Ecco dove vedere Il paradiso delle signore in streaming e in TV dalla prima all’ultima stagione della fiction di Rai 1.

Nata come fiction in onda settimanalmente, dopo due stagioni Il paradiso delle signore è diventato una soap opera molto seguita dal pubblico di Rai 1: un appuntamento quotidiano al pomeriggio che da anni è imperdibile per molti italiani e italiane. Se avete fatto la conoscenza di questa soap opera solamente di recente e vi siete persi le prime stagioni o, più semplicemente, volete rivedere tutti gli episodi e vi state chiedendo come fare, siete arrivati nel posto giusto.

Dove vedere Il paradiso delle signore in streaming e in TV

A trasmettere in Tv Il paradiso delle signore è Rai 1 ma la soap opera, a partire dal primo episodio della prima stagione, può essere vista in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere dalla Smart TV, dal computer collegandosi al sito raiplay.it, da tablet o smartphone, sempre attraverso il sito raiplay.it o tramite l’App ufficiale.

Serie tv romantiche

Per vedere Il paradiso delle signore in streaming su RaiPlay basta accedere alla piattaforma on demand, scorrere in basso nel menù fino alla sezione dedicata alle soap opera e selezionare Il paradiso delle signore. A questo punto non vi resta che scegliere la stagione e la puntata che volete vedere.

Il paradiso delle signore: il cast

Il cast de Il Paradiso delle signore è cambiato molto tra la seconda e la terza stagione, così come la storia. I protagonisti delle prime due stagioni sono Pietro Mori, il titolare del Paradiso delle signore, e Teresa Iorio: i due sono stati interpretati rispettivamente da Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi.

L’altro grande protagonista è Vittorio Conti, personaggio impersonato da Alessandro Tersigni. Nel cast troviamo anche Alice Torriani, Gloria Radulescu, Giulia Vecchio, Elisa Cheli e Francesca Del Fa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG