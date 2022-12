Natale in casa Cupiello è una delle opere teatrali più celebri di Eduardo De Filippo: nel 2020 è diventata anche un film.

Chi ama il teatro di Eduardo De Filippo conoscerà certamente Natale in casa Cupiello: una delle sue più celebre opere. Scritta nel 1931, già negli anni ’60 è arrivata una prima volta in televisione grazie alla prima trasposizione cinematografica diretta dallo stesso Eduardo De Filippo. Nel 2020, in occasione del 120° anniversario della nascita del grande drammaturgo e poeta napoletano, la Rai ha voluto omaggiarlo con una nuova trasposizione cinematografica di Natale in casa Cupiello. A dirigere il film è stato un altro regina napoletano: Edoardo De Angelis.

Natale in casa Cupiello: la trama del film

Natale in casa Cupiello è ambientata nei giorni di Natale e della vigilia all’interno dell’abitazione di una famiglia napoletano. Il protagonista principale è Luca Cupiello, un uomo semplice, amante delle tradizioni natalizie e appassionati di presepi.

Sergio Castellitto

La famiglia si prepara a trascorrere la Vigilia di Natale riunita anche con la figlia Ninuccia e con il marito Nicolino.

La ragazza ha però intenzione di lasciare il marito perché ha una relazione clandestina con un altro uomo, Vittorio. Ignaro di tutto ciò che lo circonda, Luca Capiello finirà involontariamente per rivelare la relazione della figlia Ninuccia con Vittorio al genero Nicolino: ciò porterà a conseguenze sempre più tragiche.

Natale in casa Cupiello: il cast del film

A interpretare il ruolo di Luca Cupiello è Sergio Castellitto, attore che oltre che nel mondo del cinema e delle serie TV ha lavorato anche nel mondo del teatro, quello da cui proveniva proprio Eduardo De Filippo.

Nel cast di Natale in casa Cupiello troviamo poi anche Marina Confalone, nei panni di Concetta Cupiello, la moglie di Luca. Pina Turco è Ninuccia Cupiello, Antonio Milo è il marito Nicolino mentre l’amante Vittorio è interpretato da Alessio Lapice.

Completano il cast anche gli attori Adriano Pantaleo, Tony Laudadio e Marco Mario de Notaris.

Riproduzione riservata © 2022 - DG