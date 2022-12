Ecco le location di C’era una volta in America, il film diretto da Sergio Leone che chiude la considera trilogia del tempo.

Sono tanti i capolavori cinematografici diretti negli anni da Sergio Leone. Tra quelli più amati c’è sicuramente C’era una volta in America, film uscito nel 1971 che chiude la cosiddetta trilogia del tempo composta anche da C’era una volta il West e Giù la testa. Il film è un vero e proprio capolavoro nel quale hanno lavorato anche diverse star di Hollywood, vediamo ora quali sono le location di C’era una volta in America.

C’era una volta in America: le location del film

Nonostante i suoi film, come per esempio quelli della trilogia del dollaro, siano ambientati negli Stati Uniti, Sergio Leone li ha sempre girati in Europa. C’era una volta in America rappresenta una vera e propria eccezion in questo: per la prima volta, infatti, il regista italiano ha girato negli Stati Uniti una delle proprie pellicole. Non tutte le location sono però in America: alcune scese sono state girate anche in Europa e in buona parte anche in Italia.

Ponte di Brooklyn, C’era una volta in America

I lavori di ripresa di C’era una volta in America sono durati quasi un anno: dal 14 giugno del 1982 al 22 aprile 1982. Il quartiere di Brooklyn a New York è una delle location principali (una delle scene pi famose è quella in cui si vede sullo sfondo il ponte tra i palazzi proprio di Brooklyn), altre scene sono state girate nel New Yersey e in Florida.

Al Woodlawn Cemetery del Bronx, uno dei più grandi cimiteri di tutta New York, sono state girate le scene ambientate nell’immaginario cimitero di Riverdale.

Spostandosi invece in Europa, a Parigi è stata girata la scena in cui Noodles assiste alla partenza di Deborah, all’Hotel Excelsior di Venezia è stata invece girata la cena della cena al ristorante di Noodles e Deborah. E poi negli studi di Cinecittà a Roma sono state girate molte scene degli interni degli anni ’20 e ’30, che sono stati ricostruiti proprio negli studi romani.

C’era una volta in America: il cast del film

Nel cast di C’era una volta in America troviamo Robert De Niro, Elizabeth McGovern, James Woods, Joe Pesci, Danny Aiello, Tuesday Weld, Burt Young e William Forsythe.

