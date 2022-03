Elena Ferrante torna con La vita bugiarda degli adulti, serie tv tratto dal suo omonimo romanzo. Ecco che cosa ne sappiamo finora.

Dopo la terza stagione de L’amica geniale e il film The Lost Daughter, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva un’altra storia firmata Elena Ferrante: La vita bugiarda degli adulti. Questo romanzo della misteriosa scrittrice italiana trova la trasposizione in una nuova serie su Netflix, rappresentato lungo la nostra penisola, con attori dalla conclamata fama, molto apprezzati dal grande pubblico. Ma andiamo un po’ a vedere tutto ciò che è dato sapere sulla produzione.

La vita bugiarda degli adulti: a quando l’uscita?

Non è ancora disponibile una data di uscita esatta, in quanto le riprese sono iniziate da poco. Tuttavia, una papabile finestra di lancio sul catalogo della piattaforma on-demand pare essere quella di fine 2022.

La vita bugiarda degli adulti: la trama

“La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale – recita la sinossi –. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo”.

Il cast de La vita bugiarda degli adulti

Valeria Golino

I panni della protagonista, l’adolescente Giovanna, saranno indossati da Giordana Marengo, mentre Valeria Golino presterà il volto alla zia Vittoria. Andrea e Nella, i genitori di Giovanna (entrambi insegnanti di liceo), saranno rispettivamente interpretati da Alessandro Preziosi e Pina Turco. E ancora ci sarà Rossella Gamba, sotto le sembianze di Angela, la migliore amica di Giovanna, nonché Azzurra Mennella, ovvero la sorella minore Ida. Susy del Giudice porterà in scena il personaggio di Margherita, mentre Biagio Foresti incarnerà Mariano, il marito di Costanza (Raffaella Rea), madre di Angela e Ida nonché amante di Andrea.

Con loro, compleano il cast: Giuseppe Brunetti (Corrado), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Adriano Pantaleo(Rosario), Giovanni Buselli (Roberto). Composto in totale da 6 episodi, la miniserie è diretta da Edoardo De Angelis ed è duna produzione Fandango, la stessa società occupatasi de L’amica geniale.

La vita bugiarda degli adulti: il trailer

Sebbene i tempi non siano ancora maturi per il trailer vero e proprio, Netflix ha annunciato di essersi accaparrata i diritti del romanzo attraverso un accattivante annuncio condiviso anche su YouTube. Lo potete guardare qui sotto:

Le location de La vita bugiarda degli adulti

Le riprese sono fedeli ai luoghi del libro, principalmente ambientato a Napoli: dall’appartamento di via San Giacomo dei Capri della protagonista e dalle vie della zona borghese del Vomero alle aree della zona industriale, dal ventre antico del centro storico ai vicoli dei decumani e al cimitero monumentale. Le ultime settimane saranno girate a Milano, con il termine dei lavori fissato a giugno.

