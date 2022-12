Ecco dove vedere MasterChef 12 in streaming: tutte le puntate del cooking show più amato e seguito d’Italia.

E’ il cooking show più amato e seguito d’Italia e da giovedì 15 dicembre 2022 è in onda con la nuova edizione: parliamo di MasterChef 12 Italia. Il format del programma è noto: di puntata in puntata, un gruppo di aspiranti cuochi si sfida ai fornelli. I piatti preparati vengono poi giudicati dai tre chef, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, e di settimana in settimana un concorrente è costretto a lasciare il programma fino a quando non verrà proclamata il vincitore. Vediamo ora dove vedere MasterChef 12 in streaming.

Dove vedere MasterChef 12 in streaming

Le puntate di MasterChef 12, come quelle delle precedenti edizioni, sono trasmesse in esclusiva e in anteprima da Sky Uno ogni giovedì sera. Ma come fare a vedere MasterChef 12 in streaming? Chi è abbonato a Sky, se non ha la possibilità di seguire le puntate in Tv, può vederle tramite l’applicazione SkyGo su computer, smartphone e tablet.

MasterChef Italia, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri

C’è anche un’altra alternativa per poter vedere in diretta streaming MasterChef 12 in streaming, ovvero grazie a Now TV. Anche in questo caso è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma che può essere vista dai vari dispositivi connessi a internet: Smart Tv, computer, tablet e smartphone.

Ma si può vedere MasterChef 12 in streaming gratis? Purtroppo non c’è alcune piattaforma on demand gratuita che permetta di vedere le puntate dello show culinario in diretta.

MasterChef 12: i giudici

Come detto in precedenza, i giudici di questa edizione sono, per la quinta volta consecutiva, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ricordiamo che dei tre giudici, Bruno Barbieri è l’unico presente sin dalla primissima edizione del programma, Antonino Cannavacciulo ha debuttato nella quinta mentre Giorgio Locatelli lo vediamo dall’ottava.

