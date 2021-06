Scopriamo il significato di eclissi anulare, e le differenze che ci sono tra queste e altri tipi di eclisse. Ecco cosa c’è da sapere!

Quando si verifica un’eclissi solare la gente freme per assistervi, per vedere una cosa che non si quasi mai. E quando c’è un’eclissi anulare? Forse le persone prima di alzare gli occhi al cielo si chiedono che cosa significhi questo termine, in particolare “anulare”. Ci sono differenze sostanziali da conoscere rispetto agli altri tipi di eclissi? E se sì, quali sono? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul significato dell’espressione, anche per via dell’eclissi anulare di sole del 10 giugno 2021.

Origine : dal termine eclissi solare.

: dal termine eclissi solare. Quando si usa : per un particolare tipo di eclissi solare.

: per un particolare tipo di eclissi solare. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia (tradotto in tutto il mondo).

Il significato e la definizione di eclissi anulare solare

L’eclissi anulare fa parte del termine ombrello eclissi solare, in quanto ne è un particolare tipo. Per dare una definizione di facile comprensione, se nell’eclissi solare totale la Luna è a una distanza particolare da farla apparire di diametro angolare leggermente maggiore di quello del Sole, con la formazione del cosiddetto cono d’ombra (il Sole è oscurato), nell’eclissi anulare solare invece il diametro appare leggermente minore di quello del Sole, per cui si vedrà un anello di sole.

Eclissi solare

Si tratta di un’eclissi meno suggestiva di quella totale, ma quando la si guarda è sempre presente il cosiddetto cono d’ombra, anche se più piccolo. Questo sarà visibile solo, però, in alcune aree geografiche: infatti in queste zone si potrà assistere a un’eclissi solare totale anulare. Ci sono poi altre zone, che stanno fuori il cono d’ombra, ma dentro il cosiddetto cono di penombra, si potrà vedere un’eclissi solare parziale.

Esempi

Un esempio di eclisse anulare solare è quella occorsa il 10 giugno 2021, in cui è stato possibile vederla in maniera totale solo dai paesi dell’estremo Nord del mondo, come il Canada, la Groenlandia e Russia. In Italia, invece, si è vista in maniera parziale. Gli orari sono stati dalle 11,35 alle 13.03, in cui è stato possibile vedere un pezzettino del sole oscurato.