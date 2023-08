Le frasi migliori dello scrittore e poeta Elia Palesa, famoso sul suo account Instagram con lo pseudonimo di Damn Poet.

Nel Ventunesimo secolo uno scrittore e poeta può diventare famoso in molti modi. Con i propri libri, con le proprie raccolte di poesie, puntando sull’autopubblicazione tramite i tantissimi canali oggi a disposizione di ogni aspirante autore. Ma anche attraverso un utilizzo intelligente dei social. Un chiaro esempio è quello di Elia Palesa, le cui frasi sono diventate virali sui social grazie al successo del suo profilo su Instagram.

Conosciuto con lo pseudonimo di Damn Poet, il giovane scrittore nato a Nizza è diventato una vera star nel mondo dei social grazie ai suoi aforismi, delle brevissime citazioni e alle sue poesie, diventate spesso virali nel mondo del web. Scopriamo insieme alcune delle più belle.

Chi è Elia Palesa/Damn Poet

Elia Alberto Nicola Palesa è uno scrittore nato a Nizza, in Francia, il 23 ottobre 1996 sotto il segno dello Scorpione da madre italiana e padre tedesco. Attraverso un’infanzia non semplicissima, con periodi particolari e turbolenti, Elia ha maturato fin da subito il bisogno di narrare i suoi stati d’animo utilizzando come mezzo di comunicazione la scrittura, e ha presto trovato uno stile in grado di affascinare moltissimi lettori.

Oggi non è uno scrittore di professione, nonostante abbia già pubblicato diversi libri (Poesie d’amore. Il mare dentro ai tuoi occhi, Le voci del silenzio). Coltiva questa passione, come quella per la musica, nel tempo libero, sperando un giorno di poterlo far diventare un lavoro a tutti gli effetti. Un proposito che potrebbe presto raggiungere anche grazie al mondo dei social. Su Instagram il suo account, @Damn_Poet_ è diventato infatti seguitissimo, con centinaia di migliaia di follower in grado di riempire di like ogni suo post e ogni sua citazione.

Elia Palesa: le frasi migliori

Autore molto conosciuto sui social, Elia è famoso soprattutto per i post pubblicati su Instagram, fotografie di libri con delle scritte a penna ad aggiustare le citazioni scelte dall’autore. Si tratta di pensieri e poesie che lo stesso Elia ha creato e che sceglie di tanto in tanto di condividere con il suo pubblico, anche per promuovere attraverso i social i suoi lavori.

In attesa di poter leggere uno dei suoi libri, ecco alcuni dei suoi aforismi più emozionanti tratti dalle sue pagine social:

– E poi arriva quella persona che in pochi mesi è capace di fare quello che le altre non hanno fatto in anni.

– Le cose belle richiedono tanto tempo. Non mollare.

– Amati abbastanza da prendere la decisione di andartene quando non riceverai più il rispetto che meriti.

– …Che poi, il più delle volte, non manca la persona in sé, mancano i momenti, le sensazioni che solo quella persona è stata in grado di farti provare.

– Spesso finiamo per farci del male da soli perché creiamo delle aspettative sulle persone che non sono all’altezza del loro essere; ma solo del nostro.

– Mettere a nudo le emozioni, anziché i corpi, è totalmente un altro piano di intimità.

– Se la chiave non apre la serratura, non sforzare. Forse è la porta sbagliata.

– Per me chi restituisce l’importanza che gli dai ha un valore inestimabile.

– Alcune cose le vedi con chiarezza solo mentre ti allontani; così come i quadri, così anche le persone.

– Sono in viaggio perenne fra il perdermi e il ritrovarmi.

– Non hai sbagliato ad amare, hai sbagliato a credere che le persone possiedano il tuo stesso sentimento.

– Con il tempo finisci per non fidarti più di nessuno, perché hai visto che a farti del male sono state proprio le persone a cui avevi dato più fiducia.

– Il modo in cui ti tratta una persona descrive il sentimento che per te prova; il modo in cui ti fai trattare, invece, il sentimento che tu provi per te stessa.

– Tutto quello che per gli altri è insignificante, impercettibile, a me invece crea voragini, apre ferite che difficilmente si richiudono. Ho l’anima che pesa del silenzio.

– Non affannarti per capire sempre. Alcune cose vanno vissute e basta.

– La sintonia è un discorso bellissimo che si fa in silenzio. È quando tu pensi a qualcosa e io nel mentre sono già lì a farla.

– Tu sei proprio come la luna, alta e solitaria nel cielo; hai imparato che i momenti bui son solo una fase di vita e nonostante l’oscurità torni sempre intensa a splendere.

– L’indifferenza è la conseguenza di una presenza non valorizzata.

– Non ci pretende di cambiarmi ma chi, con delicatezza, comprende i miei demoni. Ecco, così dev’essere.