Monica Setta vive in una casa bellissima, situata in uno dei quartieri più prestigiosi della Capitale: ecco com’è la sua dimora.

Giornalista e conduttrice molto apprezzata, Monica Setta vanta anche un certo seguito sui social: è nel mondo virtuale che si diverte a condividere con i fan alcuni angoli della sua casa. Vediamo dove si trova e com’è la dimora.

Monica Setta: il suo quartiere è tra i più chic della Capitale

Classe 1964, Monica Setta è nata il 5 agosto a Brindisi, ma da tempo vive a Roma. Giornalista e conduttrice molto apprezzata, vive in una bellissima casa situata in uno dei quartieri più prestigiosi della Capitale. Stiamo parlando dei Parioli. La sua abitazione, un appartamento in un palazzo in zona Piazza Euclide, rispecchia alla perfezione la sua personalità.

Elegante e con complementi d’arredo di prestigio, la casa di Monica è un mix perfetto di modernità e stile classico. A condividere alcune immagini della dimora è stata lei stessa, tramite i suoi profili social. La stanza che preferisce mostrare ai fan con maggiore costanza è il salone.

Con pareti giallo ocra, vanta mobili in legno scuro, tra cui una madia dove fanno sfoggio diversi oggetti in argento, candelabri compresi. Non mancano, ovviamente, quadri con cornici dorate, che abbelliscono l’intero ambiente.

Monica Setta e la grande passione per i centrotavola

Dalle condivisioni social di Monica si coglie una sua grande passione, quella per i centrotavola. Al centro del salone, c’è un tavolo in vetro che la Setta si diverte ad ‘agghindare’ in vista delle occasioni speciali. Durante il periodo natalizio, ad esempio, la conduttrice e giornalista si sbizzarrisce con decorazioni rigorosamente rosse. Per altri eventi, invece, punta sul classico, tirando fuori tovaglie bianche finemente ricamate.

Restando sul salone, che è l’unica stanza che condivide sui social, si notano anche delle preziose lampade posizionate su un mobile in legno altrettanto prestigioso. A quanto pare, Monica ha anche un’altra passione: l’antiquariato.

Si colgono, comunque, altri dettagli sul resto della casa. Le pareti delle camere e del corridoio dovrebbero essere bianche, così come le porte. Il pavimento, invece, si avvicina alla tonalità terra di Siena e in alcuni angoli è coperto da tappeti pregiati. Sembra, inoltre, che la Setta apprezzi particolarmente i fiori, che spesso spuntano al centro del tavolo del salone.