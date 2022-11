Frasi sui parenti: le citazioni e gli aforismi da dedicare ai nostri familiari, spesso più velenosi di una serpe.

Parenti serpenti. Lo dice la saggezza popolare, e spesso è vero. Diciamo la verità: chi di noi non ha mai avuto problemi con un familiare, che sia un lontano cugino, uno zio o… la suocera? Se gli amici si possono scegliere, la famiglia no. Ti capita, e anche se non vuoi devi accettarla. Per questo motivo, forse, quando si cercano frasi sui parenti solitamente si fa riferimento a citazioni che possano avere al proprio interno qualche cattiveria o qualche frecciatina per poter colpire chi dovrebbe aiutarci e invece ci mette spesso i bastoni tra le ruote. Se anche tu ti trovi in questa condizione, non cercare altrove: ecco delle frasi sui parenti serpenti più amate in assoluto!

Le più belle frasi sulla cattiveria dei parenti

Inutile girarci attorno, spesso i nostri familiari, che dovrebbero essere per noi una fonte di aiuto e che dovrebbero meritarsi la nostra fiducia totale, diventano fonte di screzi, cattiverie, falsità di ogni genere. Per questo motivo anche scrittori e pensatori importanti hanno voluto dedicare qualche parola ai propri familiari, e non sempre per lusingarli.

famiglia multi generazione festeggia compleanno

Se anche tu hai avuto qualche problema con nonni, zii, nipoti, cugini o altri membri della tua famiglia, ecco alcune frasi sui parenti infami che potrebbero diventare utili per lanciare qualche frecciatina a chi ti ha fatto del male:

– I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male. (Totò)

– Un amico fedele vale diecimila parenti. (Euripide)

– I sogni premonitori sono troppo frequenti per essere sottovalutati come pure coincidenze. Un uomo ha sognato la morte di un parente e quello muore. Non tutti sono così fortunati. (Woody Allen)

– È una triste verità che perfino i grandi uomini hanno parenti poveri. (Charles Dickens)

– I parenti sono amici imposti, di cui raramente ci sentiamo amici. (Roberto Gervaso)

– Dio ci dà i parenti; grazie a Dio i nostri amici li scegliamo noi. (Ethel Watts Mumford)

– La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, premurosa e affiatata… in un’altra città.

(George Burns)

Altre frasi cattive sui parenti

Se le citazioni che abbiamo fin qui riportato non ti hanno convinto, non preoccuparti, ne abbiamo molte altre: da proverbi sui parenti ad altre frasi che potrebbero mettere in riga i parenti invidiosi, quelli che, invece che gioire per le tue fortune, sembrano voler fare in modo che la tua felicità duri il meno possibile. Perché i nostri parenti spesso non sono le persone speciali che meritano il nostro affetto. Ecco quindi alcune delle citazioni più incisive:

– Chi ha un amico ha qualcuno, chi ha i parenti non ha nessuno. (proverbio)

– Chi vuol vivere e star sano, dai parenti stia lontano. (proverbio)

– Adoro sentir dire peste e vituperio dei miei parenti! È la sola cosa che me li rende appena sopportabili. (Oscar Wilde)

– Nemmeno il più saggio dei giudici sa giudicare un litigio fra parenti. (proverbio cinese)

– I parenti lontani sono quanto c’è di meglio, e quanto più sono lontani, tanto meglio è. (Kin Hubbard)

– Le famiglie importanti sono come le patate. Le parti migliori sono sottoterra. (Francesco Bacone)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG