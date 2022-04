Cosa scrivere alle persone che sono entrate nella nostra vita e l’hanno migliorata? Scopriamo le frasi sulle persone speciali più belle.

Le persone speciali sono quelle che, di punto in bianco, entrano nella nostra vita e la migliorano. Con loro non servono tante parole: nella maggior parte dei casi bastano gli sguardi e qualche abbraccio. Eppure, di tanto in tanto, dedicare loro citazioni e aforismi è importante, anche solo per ricordargli lo spazio che hanno conquistato nel nostro cuore. Vediamo quali sono le frasi sulle persone speciali più belle di sempre.

Frasi sulle persone speciali: le più belle di sempre

Di frasi speciali ce ne sono tante e molte di loro sono state scritte da grandi personaggi del mondo della letteratura e del cinema, ma anche da autori anonimi. Perfette per una dedica social, ma anche per un messaggio privato, le citazioni possono essere utilizzate all’occorrenza, a prescindere dal calibro dell’autore. E’ importante dimostrare l’affetto che si prova e non riempirsi la bocca con paroloni di cui, talvolta, si ignora il significato. Di seguito, una selezione di frasi per una persona importante:

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma tutta una vita per dimenticarla. (Kahlil Gibran);

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens);

Era solo una volpe come centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico, ed ora è unica al mondo. (Antoine de Saint-Exupéry);

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Dr. Seuss);

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico. (Albert Camus);

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain);

Un amico vero lo riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali. Questo è un vero amico, colui che trasforma la tua vita, in una vita speciale! (Stephen Littleword);

Le belle persone si distinguono, non si mettono in mostra. Semplicemente, si vestono ed escono. Chi può, le riconosce. (Cesare Pavese);

Gli amici sono quelle rare persone che chiedono come stiamo e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunningham);

Un amico fedele vale diecimila parenti. (Euripide);

Penso che le persone più tristi cercano sempre con tutte le loro forze di rendere le persone felici. Perché loro sanno cosa significa sentirsi assolutamente inutili e non vogliono che nessun altro si senta così. (Robin Williams);

Nella vita, non importa dove vai, ma con chi vai. (Charles M. Schulz);

Sei matta, svitata, hai perso la testa… Ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti. (Lewis Carroll);

La felicità la trovi dentro le persone che ti vogliono bene. (Anonimo).

Sei una persona speciale: le citazioni che scaldano il cuore

Gli aforismi sulle persone speciali non sono finiti qui. Possiamo anche utilizzare una citazione e aggiungere un pensiero finale del tutto personale. Di seguito, una selezione di dediche speciali:

Ci sono quelli che danno con gioia, e quella gioia è la loro ricompensa. (Khalil Gibran);

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. (Marcel Proust);

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald);

Ama di cuore le persone con cui il destino ti ha unito. (Marco Aurelio);

Mi sono sempre piaciute le persone che vanno controvento e controcorrente. Quelle che non si schierano con i forti. Adoro quelle persone perché hanno il vento in faccia e odorano e odoreranno sempre di pulito. (Alda Merini);

Ciò che rende le amicizie indissolubili e ne raddoppia il fascino è una sensazione che manca nell’amore: la certezza. (Honoré de Balzac);

Sebbene io abbia chiuso me stesso come un pugno, tu mi apri sempre petalo per petalo come la primavera apre la sua prima rosa. (E. E. Cummings);

Quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire. (Albert Camus);

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant).

Le frasi da dedicare a una persona speciale sono tantissime, per cui potete anche scegliere di prendere spunto dalle citazioni elencate sopra per partorire un pensiero tutto vostro.

