Qual è la differenza tra massa e peso? Vediamo se c’è una tecnica efficace da memorizzare in modo da non fare più confusione.

Anche se molti fanno confusione, la differenza tra massa e peso c’è ed è impossibile non notarla. Anche prendendo ad esempio un qualsiasi oggetto di uso quotidiano, è facile capire quale sia la materia e quale, invece, la forza. Vediamo se c’è una tecnica efficace da memorizzare in modo da non fare più confusione.

Qual è la differenza tra massa e peso?

Che differenza c è tra massa e peso? Mentre la massa è la misura della quantità di materia di cui è fatto un oggetto, il peso è la forza che agisce sull’oggetto e dipende dall’accelerazione di gravità. Pertanto, mentre la massa misura la resistenza che un oggetto oppone quando si prova a spostarlo, il peso misura l’attrazione esercitata tra due oggetti.

Ad esempio, quando si sta salendo una scala, il peso indica l’attrazione che c’è in quel momento tra il proprio corpo e la terra, che cerca di tenere attaccata al suo centro ogni cosa. Il peso, invece, è legato all’accelerazione di gravità e cambia in funzione di essa.

Non a caso, il peso in chilogrammi che si ha sulla terra è diverso rispetto a quello che si ha sulla luna, mentre la massa resta identica. Il motivo? Sulla luna, la forza di gravità è pari a un sesto di quella terrestre e la massa non cambia perché è la proprietà caratteristica di ogni corpo.

Ecco un video sulla differenza tra massa e peso fisica:

Differenza tra massa e peso di un corpo

La relazione tra massa e peso è data dalla formula P = m · g. Questo significa che, conoscendo la massa di un corpo, il suo peso può essere calcolato con la formula appena citata. Pertanto, il rapporto massa peso può essere così letto: la massa è una grandezza intrinseca di un corpo, mentre il peso di un corpo dipende dal luogo in cui viene misurato.

Infine, è bene sottolineare che la differenza tra massa e peso fisico è data anche dall’unità di misura: la massa si misura in chilogrammi, mentre il peso in Newton. Quest’ultimo è la forza necessaria per accelerare una massa di 1 Kg di 1 m/sec².

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG