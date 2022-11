Libri simili 50 sfumature: i romanzi e le saghe da leggere se ti è piaciuta quella di E.L. James.

Le vicende di Christian Grey e Anastasia Steele ti hanno appassionata e tenuta con il fiato sospeso? La camera segreta del bel protagonista e l’ardore dell’amore descritto da E.L. James ti ha fatto sognare a occhi aperti? Non sei l’unica. Milioni di persone in tutto il mondo hanno amato la saga di 50 sfumature, trasformandolo in uno dei casi letterari più particolari degli ultimi anni. Se hai già nostalgia dei libri, scopriamo insieme alcuni libri simili a 50 sfumature e già disponibili sul mercato.

Libri del genere di 50 sfumature di grigio

50 sfumature di grigio e gli altri libri della saga possono essere inseriti nella letteratura erotica, o perlomeno in un genere romantico che contiene al suo interno i germi della letteratura erotica classica. Il pathos non manca, qualche riferimento vietato ai minori nemmeno, ma siamo comunque lontani dai classici del genere, come quelli di Anais Nin o del Marchese De Sade.

bondage

Ovviamente, se ti è piaciuta la saga di James, non ti indirizzeremo verso classici così lontani nel tempo. Ma di libri che potrebbero piacerti molto e potrebbero curare la nostalgia per le vicende della dolce Anastasia e Christian, possiamo consigliartene diversi. Ad esempio la Stark Trilogy di J. Kenner, formata da Liberami, Amami, Sceglimi. Al centro della storia c’è Nikki Fairchild e del suo amore con il giovane, ricco e affascinante Damien Stark.

C’è poi la Crossfire Series di Sylvia Day, tra i bestseller segnalati dal New York Times. Una trilogia che racconta la storia di Eva Tramell, giovane e brillante neolaureata assunta da una grande agenzia pubblicitaria, e Gideon Cross, il proprietario giovane e affascinante di quella stessa agenzia.

Sulla stessa scia si pone anche un altro romanzo, singolo e autobiografico: Diario di una sottomessa di Sophie Morgan. Si tratta del racconto di una donna indipendente e affermata che si lascia travolgere dalle pratiche sadomaso, fino a riflettere sulla loro compatibilità con la vita di tutti i giorni. Un libro che tratta argomenti solo sfiorati in 50 sfumature, e in maniera così cruda da poter diventare illuminante.

Cosa leggere dopo 50 sfumature

Per alcuni è la risposta italiana a 50 sfumature. Di certo è una trilogia d’amore dal successo straordinario. Stiamo parlando di Io ti guardo di Irene Cao, primo romanzo di una saga continuata con Io ti sento e Io ti voglio. Una storia avvincente di un grande amore tra Elena, restauratrice che vive a Venezia, e lo chef Leonardo, che le aprirà un mondo nuovo di sensazioni estreme e lussuriosi piaceri.

Dietro al nome di Helena Paige si nascondono invece tre donne sudafricane che hanno dato vita a un progetto letterario molto divertente: Ragazza entra in un bar. Le tre hanno creato una storia a bivi, in cui è la lettrice a poter scegliere dove andare. Può ad esempio approfondire la conoscenza di un novello George Clooney o lasciarsi trasportare da un giovane e avvenente barista. Insomma, un libro che si lascia scoprire pagina dopo pagina.

Se questi titoli non ti hanno convinto, ti consigliamo altri libri che potrebbero essere adatti a prendere il posto di 50 sfumature: Schiava per vendetta di Ann Owen, Calendar Girl di Audrey Carlan, One Night Trilogy di Jodi Ellen Malpas, Desiderio nascosto di Adelaide Cole, Ti stavo aspettando di Laura Martini, I peccatori della notte di Shayla Black e 90 giorni di tentazione di Lucinda Carrington.

Riproduzione riservata © 2022 - DG