Libri della Bibbia: la struttura, le sezioni e tutti i volumi che compongono il testo religioso fondamentale per il cristianesimo.

La Bibbia è il libro più venduto di tutti i tempi, uno dei testi fondamentali nello sviluppo della società occidentale oltre che il testo sacro della religione cristiana e di altre confessioni, come ebraismo, Islam e rastafarianesimo. Come ben sappiamo, però, non è un libro, bensì un insieme di libri. Una verità svelata anche dal nome stesso. Bibbia in greco vuol dire infatti “libri“, un termine che va a indicare platealmente il fatto che queste Sacre Scritture altro non siano che una raccolta di testi sacri in cui sono tramandate le parole che Dio ha rivolto all’uomo. Ma quali sono tutti i libri della Bibbia? Andiamo a scoprirlo insieme, considerando anche la particolare struttura del testo fondamentale per la religione cristiana.

Struttura della Bibbia e libri dell’Antico Testamento

Partiamo dai semplici numeri. Quanti sono i libri della Bibbia? In totale sono 73, divisi così: 46 dell’Antico Testamento e 27 del Nuovo. La divisione tra i testi dell’Antica Alleanza, scritti in ebraico, aramaico e greco antico, sono gli stessi che troviamo nella Bibbia ebraica, la Tanakh. La Bibbia cristiana è però completata dalla Nuova Alleanza, che comprende i testi seguiti in seguito al ministero di Gesù, il Messia.

calice bibbia croce altare

Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i libri dell’Antico Testamento, divisi per varie sezioni. Si parte dal Pentateuco, che prevede cinque libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Si prosegue poi con i libri storici: Giosuè, Giudici, Rut, Samuele I e II, Re I e II, Cronache I e II, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester, Maccabei I e II.

La terza sezione è quella dedicata ai Libri sapienziali: Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoèlet, Cantico dei Cantici, Sapienza, Siracide. Si chiude quindi con i Libri profetici, ben diciotto: Isaia, Geremia, Lamentazioni, Ezechiele, Baruc, Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia.

Nuovo Testamento: tutti i libri

Più breve, il Nuovo Testamento si divide in cinque sezioni e comprende testi tramandati solo in una lingua, il greco antico. A cominciare sono subito i Vangeli: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. C’è poi Atti degli Apostoli, un testo che fa sezione a sé.

Si prosegue con le Lettere di Paolo: Romani, Corinzi I e II, Galati, Efesini, Filippesi, Colossei, Tessalocinesi I e II, Timoteo I e II, Tito, Filemone, Ebrei. Si passa alle Lettere cattoliche: Giacomo, Pietro I e II, Giovanni I, II e III, Giuda. A chiudere è un altro testo che fa sezione a sé, l’Apocalisse di Giovanni.

