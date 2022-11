Quali sono le migliori app di notizie? Vediamo quali sono i must have da avere assolutamente sullo smartphone e sul tablet.

Al giorno d’oggi, che quasi nessuno si trova in casa negli orari di messa in onda dei Tg, avere app di notizie sullo smartphone è fondamentale. Negli store dedicati alle applicazioni ce ne sono tantissime, alcune dedicate alle informazioni di attualità, altre alla finanza e altre ancora ai videogames: vediamo quali sono le migliori.

App di notizie: i must have da scaricare

Avere app di notizie sullo smartphone oppure sul tablet è davvero utile, visto che consentono di accedere alla rassegna stampa con un semplice click. Dalle informazioni sulle news del giorno a quelle inerenti il calcio, passando per i videogiochi: non dovete fare altro che scegliere l’argomento che maggiormente vi interessa e provvedere al download. Tra le applicazioni di notizie, quelle più gettonate sono: Google News (Android e iOS), Microsoft Start (Android e iOS) e Flipboard (Android e iOS). Mentre le prime due sono generalmente già installate sul cellulare o sul tablet al momento dell’acquisto, la terza bisogna scaricarla. Flipboard è anche leggermente diversa alle altre, visto che garantisce una schermata ad ogni singola news. Questa funzione consente di dare uno sguardo all’informazione nell’immediato, comprendendo se può interessare davvero o meno. E’ bene sottolineare che tutte e tre le app news sono gratis e del tutto personalizzabili in base ai propri interessi.

Passando alle migliori app di notizie sportive non possiamo che partire da OneFootball, disponibile sia per Android che per iOS. Ovviamente, anche in questo caso l’utente può personalizzare la propria richiesta, in modo da ricevere soprattutto news sulla squadra del cuore. In alternativa, potete optare per SofaScore (Android e iOS), Sky Sport (Android e iOS) e La Gazzetta dello Sport (Android e iOS).

App notizie per Android e iOS: dai videogiochi alla finanza

Per quel che riguarda le app news sui videogiochi, i must have sono Notizie Videogiochi (Android e iOS) e IGN Entertainment (Android e iOS). Una sola precisazione, quest’ultima è disponibile solo in lingua inglese. Nel mondo della finanza, invece, abbiamo: Investing (Android e iOS) e Yahoo Finanza (Android e iOS).

Che decidiate di scaricare una o più applicazioni tra quelle citate su iPhone o su smartphone Android, ricordate che sono tutte personalizzabili e forniscono sia curiosità che news in tempo reale.

