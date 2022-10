Le app per la scuola possono essere davvero indispensabili, soprattutto quando aiutano a superare scogli insormontabili: ecco le migliori.

Nel mare delle applicazioni destinate a smartphone, tablet e pc, ce ne sono alcune davvero utili per l’universo scuola. Da iMatematica a Flash my brain, passando per Dizionario italiano e Blackboard mobile: vediamo quali sono le app per la scuola da scaricare per migliorare lo studio.

Quali sono le migliori app per la scuola?

Le app per la scuola sono tante, ma non tutte si rivelano particolarmente utili. Ad oggi sono state registrate più di 100mila applicazioni dedicate all’educazione, per cui è normale che alcune di loro siano davvero indispensabili mentre altre no. Senza ombra di dubbio, tra le app scolastiche da scaricare su smartphone e ipad c’è Dizionario italiano, disponibile sia per Android che per iOS. Può apparire inutile? Assolutamente no, visto che ci sono oltre 60mila voci e che i giovani di oggi ne conoscono una minima parte e utilizzano sempre gli stessi termini.

Se con la lingua italiana ve la cavate discretamente e credete di non avere bisogno di aiuto, potreste aver bisogno di Flash my brain (disponibile per pc). Gratuita e innovativa, aiuta nell’apprendimento delle lingue utilizzando carte che associano formule o parole. Desiderate un’app di inglese per lo smartphone o il tablet destinata ai bambini? Optate per Abc English (Android e iOS), che consente di imparare la lingua con giochi, quiz e immagini interattive.

Utilissima è anche iMatematica (Android e iOS). Dedicata allo studio della matematica, offre: più di 120 argomenti, oltre 1000 formule, 7 risolutori e calcolatrici per tutti i livelli. Per organizzare gli appunti, invece, c’è Mindnode (iOS). In modo intuitivo e veloce, consente di creare schemi e modelli utili ad apprendere le nozioni.

App per la scuola media e superiore: le migliori

Un’app per la scuola superiore, utile anche per le medie e l’università, è Dragon anywhere. Disponibile sia per Android che iOS, è in grado di sbobinare ore e ore di lezioni. Trascrive tutto ciò che ascolta in modo veloce ed efficace, dimezzando i tempo di studio. I file possono essere salvati sul Cloud e inviati via Facebook e WhatsApp.

L’app Skuola.net Appunti (Android e iOS), invece, è destinata a tutti gli studenti, di ogni ordine e grado. Dopo averla scaricata si ha accesso a più di 100mila appunti di scuola media, superiore e università. Si può attingere a scritti di diverse materie, come: latino, matematica, biologia, italiano, storia, inglese, diritto, economia, psicologia, ingegneria, fisica, chimica, filosofia, grammatica e giurisprudenza. Infine, utile a docenti e allievi è Blackboard mobile App (Android e iOS). Questa applicazione mette in comunicazione prof e studenti e consente di non dimenticare interrogazioni, test ed esami importanti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG