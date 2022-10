Il bonus patente per i giovani è diventato operativo. Ecco tutto quel che c’è da sapere e come richiederlo.

Il bonus patente legato al provvedimento del governo Draghi è diventato operativo e mira a motivare i giovani nello svolgere il corso per acquisire la patente dei mezzi pesanti. Un modo per formare del nuovo personale dedito alla professione di autista nel settore del trasporto di persone e di merci.

Un’iniziativa sicuramente interessante e che è importante conoscere meglio.

Chi può usufruire del nuovo bonus patente

Il bonus patente per i giovani sarà fruibile fino al 31 Dicembre 2026 ed è rivolto a tutti i cittadini italiani ed europei che hanno un’età che va dai 18 ai 35 anni.

Coloro che sono interessati a conseguire la carta di qualificazione del conducente o una delle patenti C ed D potranno quindi farne richiesta. Il bonus, che ha fondi per 3,7 milioni di euro per il solo 2022, coprirà infatti la maggior parte delle spese e darà modo di acquisire tutte le competenze che servono. Lo scopo di questo provvedimento, come già accennato, è quello di incentivare il settore degli autotrasporti che da anni si trova con un calo non indifferente di conducenti.

Come richiedere l’incentivo

Per poter ottenere questo bonus, è possibile farne esplicita richiesta attraverso la piattaforma “buono patenti autotrasporti”. Come già detto, potranno richiederlo i giovani che vanno dai 18 ai 35 anni.

Una volta ottenuto, potranno così usufruire di uno sconto dell’80% su un tetto massimo di 2500€.

Il tutto arriverà sotto forma di voucher e sarà gestito direttamente attraverso la piattaforma.

Una volta registrati con codice Spid o carta d’identità elettronica o dei servizi, si potrà quindi entrare e fare domanda. Una volta ottenuto, si avranno 60 giorni di tempo per riscuoterlo. La patente dovrà essere infatti ottenuta entro i 18 mesi dall’uso del bonus.

Ovviamente, come per la maggior parte dei bonus, il tutto sarà possibile fino ad esaurimento dei fonti. Per questo motivo gli interessati (che saranno processati in ordine cronologico) dovranno interessarsi il prima possibile al fine di ottenerlo. Sulla piattaforma sopra citata potranno accreditarsi anche le scuole guide interessate a partecipare.

