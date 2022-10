Monopoly dedica una speciale edizione del gioco da tavola alla città di Milano: cambiano parecchie cose e ci sono regole in più.

In occasione del suo 87esimo anniversario, Monopoly ha deciso di dedicare un’edizione “mega” alla città di Milano. Il famoso e amato gioco da tavola torna in commercio con una versione del tutto rinnovata e incentrata sulla cittadina della Madonnina: rispetto al classico game, cambiano parecchie cose e ci sono nuove regole.

Monopoly: arriva l’edizione speciale dedicata a Milano

Monopoly, ad 87 anni dal suo lancio, dedica un’edizione speciale alla città di Milano. Una versione meneghina a tutti gli effetti, con tanto di quartieri e paesi dell’hinterland, che si chiama Mega Milano. Dai classici Parco Della Vittoria e Vicolo Stretto si passa a Brera, Corso Buenos Aires, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni. Rispetto al game tradizionale, il milanese ha 12 caselle in più, un dado extra che rende più veloci le partite, i biglietti dell’autobus che consentono di spostare le pedine facilmente, una nuova banconota da mille e la possibilità di costruire grattacieli oltre ad alberghi e case.

L’edizione speciale del Monopoly dedicata a Milano è stata realizzata da Winning Moves, contiene anche imprevisti e possibilità. Ad esempio, il giocatore avrà la libertà di affittare la casa per la Settimana della Moda oppure regalare uno spettacolo presso il Teatro alla Scala. Perfino le Stazioni, da Rogoredo a Garibaldi e Cadorna, sono a tema e, per la prima volta in assoluto, si potranno costruire dei depositi, in modo da raddoppiare il canone degli affitti.

Monopoly Maxi Milano: prezzo e dove acquistarlo

Il Monopoly Maxi Milano è in vendita nei principali negozi della città, tra cui: Esselunga, Feltrinelli, Fao Schwarz e Toys Center. Il prezzo di vendita consigliato al pubblico è pari a 39,99 euro, ma potrebbe essere anche maggiorato a discrezione del venditore.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG