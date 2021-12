Come si gioca a Monopoli? Diamo uno sguardo alle regole e ai punteggi, nonché ad eventuali trucchi per vincere la partita.

Tra i giochi da tavolo più famosi di sempre c’è il Monopoli. Perfetto per coloro che hanno voglia di sentirsi ricchi anche solo per una sera, è bene sottolineare che c’è anche la possibilità di ritrovarsi poveri in canna. Vediamo come si gioca a Monopoli, quali sono le regole e se ci sono trucchetti che consentono di vincere la partita.

Come si gioca a Monopoli: le istruzioni

Le istruzioni per Monopoli non sono difficili e, soprattutto, non sono tantissime. Ecco perché è un gioco da tavola che attrae sia grandi che piccini. Lo scopo è acquistare proprietà e lotti di terreno e diventare ricchissimi. E’ necessaria un po’ di astuzia, ma ha un grande peso anche la fortuna. Possono giocare da un minimo di 2 persone ad un massimo di 8. Sul tabellone ci sono diverse caselle colorate, ognuna della quali corrisponde a vie, corsi, piazze, imprese/società, imprevisti, probabilità, prigione, tasse, parcheggio e via dicendo. Le pedine, che rappresentano i giocatori, avanzano o indietreggiano in base al numero che esce tirando i dadi. Ci sono poi delle carte, che corrispondono a imprevisti, probabilità o contratti, delle banconote e delle cassette in miniatura.

La partita inizia quando i componenti decidono chi tra loro può svolgere il ruolo di banchiere. E’ quest’ultimo ad avere il compito di distribuire cinque contratti e i soldi del Monopoli prima di dare il via al ‘match’. Le banconote devono essere così distribuite: due pezzi da 500, quattro pezzi da 100, un pezzo da 50, un pezzo da 20, due pezzi da 10, un pezzo da 5 e cinque pezzi da 1 ad ogni giocatore.

Durante la partita, ogni componente è libero di vendere i propri contratti in cambio di denaro. Se una pedina capita su un lotto libero, il giocatore può scegliere se comprare o meno quel terreno, anche se si tratta di una società o di una stazione. Se l’acquisto va in porto, è necessario pagare il prezzo riportato sulla casella e il banchiere consegnerà il relativo contratto. Quando gli altri giocatori capitano con la pedina sulla proprietà in questione devono pagare il pedaggio.

Monopoli, il gioco: le regole

Le regole del Monopoli non sono finite qui. Cosa succede quando i giocatori si ritrovano nelle caselle di Probabilità e Imprevisto? Come suggeriscono le diciture, ci potrebbero essere guai in ballo. Il giocatore dovrà pescare una delle carte relative alla casella in oggetto e leggerne il contenuto ad alta voce. Le indicazioni possono portare sia buone notizie, come per esempio dei bonus in denaro, sia cattive news, come le tasse da pagare.

I guai, invece, sono certi quando si capita sulla casella Prigione, che obbliga a due turni di stop. L’unica alternativa è pagare la cauzione per uscire. Ogni volta che si passa dalla casella Via, invece, si ha diritto a ritirare dei soldi. Quanti finiscono il denaro prima del tempo possono ipotecare i propri terreni, che la banca provvederà a pagare metà del loro reale valore.

Esistono diverse versioni del Monopoly, ma le regole sono sempre le stesse. Dal Monopoli con le lire, una variante che crea una bella atmosfera vintage, al Monopolino, passando per il Monopoly Disney: le istruzioni Monopoly restano le medesime.

