Harry e Meghan pronti per il trasloco: i Duchi di Sussex e i loro pargoli avrebbero scelto il cosiddetto Palazzo Versailles della California.

Aria di trasloco per Harry d’Inghilterra e sua moglie Meghan Markle. Stando a quando sostengono i beninformati, i duchi si Sussex starebbero pensando di trasferirsi a vivere in una dimora conosciuta in California come Palazzo Versailles. Come suggerisce il nome, si tratta di una reggia in versione mini. Almeno così la possono descrivere quanti sono abituati a vivere in almeno 3000mq.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Harry e Meghan: trasloco nell’aria

Da tempo residenti in California, Harry e Meghan Markle sono ormai lontani da Buckingham Palace. Non a caso, i duchi di Sussex starebbero pensando di cambiare casa e trasferirsi in una dimora più prestigiosa di quella attuale. Stando a quanto sostengono i beninformati, vicino alla loro abitazione è stata messa in vendita un palazzo conosciuto come la Versailles della California. Come suggerisce il nome, si tratta di una versione ridotta della reggia francese. La compravendita, gestita dal suto Berkshire Hathaway Luxury, è fissata a 25 milioni di euro.

Palazzo Versailles si trova nello stesso quartiere dove vivono Harry e Meghan, ovvero Montecito. Occupa oltre 4000 mq di terreno e dispone di 10 camere da letto e 10 bagni. Considerando che la coppia ha due bambini, i piccoli Archie e Lilibet, c’è spazio a sufficienza per tutti. Di certo, però, andrebbero un po’ a restringersi, visto che attualmente vivono in una dimora che ha nove camere da letto e 16 bagni. Non solo, i duchi godono anche di una sala giochi, un cinema, una cantina di vini, un campo da tennis e una grande piscina all’aperto. E’ bene sottolineare, però, che la loro abitazione ha un valore inferiore alla Versailles californiana: vale ‘soltanto’ 11 milioni di euro.

Palazzo Versailles: com’è la nuova dimora dei duchi di Sussex

Se la notizia sul trasloco dovesse corrispondere a verità, Harry e Meghan si troverebbero a vivere in un’abitazione di grande pregio. Palazzo Versailles vanta controsoffitti della cucina in marmo francese, lampadari antichi, mattoni provenienti dall’Italia, armadi artigianali con intagli in legno ispirati al film Titanic e sanitari in oro. Nei 4000 mq sono compresi: una palestra, una sauna, un bagno turco, una piscina, ampia cantina (a cui si accede tramite un tunnel sotterraneo), una suite per gli ospiti con due bagni separati e una cucina a loro uso esclusivo, giardini curati, una grande area barbecue e accesso diretto al campo da golf. Dulcis in fundo, è in costruzione un piccolo teatro.

Riproduzione riservata © 2021 - DG