Due artisti di calibro internazionale, ovvero Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz, hanno unito le loro voci per dare vita a Sono. Un brano profondo, che narra le gioie e i dolori della vita, con un invito a non mollare mai, anche quando l’esistenza sembra “in bilico“. Vediamo il significato della canzone.

Sono di Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz: il significato della canzone

Sono, singolo che vede la collaborazione di Eros Ramazzotti e del cantautore spagnolo Alejandro Sanz, è uscito nel mese di agosto 2022, riuscendo a scalare velocemente le classifiche internazionali. L’artista nostrano non ha scelto un collega qualunque, ma una specie di mostro sacro del panorama musicale latino. Sanz ha vinto 4 Grammy Awards e 25 Latin Grammy e ha lavorato accanto a cantanti italiani come Laura Pausini e Zucchero. Sono vuole essere una specie di riflessione di Eros su di sé, su ciò che è avvenuto nella sua vita.

“Quante cose cambiano

E noi restiamo in bilico

A prendere ogni giorno come viene

Tra pioggia e cieli limpidi

Sul filo come acrobati“.

Il protagonista di Sono, con un pizzico di nostalgia, ragiona sullo scorrere del tempo e sul famoso Panta Rei di cui parlava Eraclito. Nel corso dell’esistenza tante cose cambiano, alcune in modo positivo e altre no. Inutile rimuginare su quel che sarà: l’unica soluzione è vivere giorno per giorno, anche se “in bilico“.

“Una vita che sale e che scende

Una bella canzone

Un ricordo che mi torna in mente

E stasera fa meno paura

La malinconia

Sono quello che sono

La mia anima, nuova musica

Ma gli amici di sempre“.

Cosa saremmo senza i ricordi? Nulla. Ecco perché nel bagaglio della vita non possono mancare sia momenti belli che bui, sia attimi di malinconia che di gioia profonda. Sono di Eros Ramazzotti racconta la bellezza dell’esistenza e invita gli ascoltatori a credere ai sogni, senza farsi abbattere dagli ostacoli. A chi è dedicata la canzone? Per il momento, l’artista non l’ha svelato, ma è probabile che sia indirizzata a se stesso e ai fan che si ritrovano nelle sue parole.

Ecco il video di Sono di Eros Ramazzotti:

Sono di Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz: il testo

Quante cose cambiano

E noi restiamo in bilico

A prendere ogni giorno come viene

Tra pioggia e cieli limpidi

Sul filo come acrobati

Che si danno il tempo di cadere

Sono qua, con le mie novità

Sono io

Sono quello che sono

Una vita che sale e che scende

Una bella canzone

Un ricordo che mi torna in mente

E stasera fa meno paura

La malinconia

Sono quello che sono

La mia anima, nuova musica

Ma gli amici di sempre

Tú ya sabes que es mejor

No mirar alrededor

Ni buscar a nadie que te salve

Porque he aprendido a reír para saber

Superar mis límites y a veces

Tan solo aceptarlos

Soy yo

Soy lo que soy, fui siempre yo

Soy tal como soy, una vida abajo y arriba (abajo y arriba)

Una buena canción, un recuerdo que nunca se olvida (que nunca se olvida)

Esta noche no muerde tan fuerte la melancolía

Porque soy como soy

En mi alma, ya, nueva música

Y los amigos de siempre

Recojo señales del cielo

Mañana, ¿qué es lo que seremos?

Con algo de más ser feliz con menos

Siempre yo

Abrazo las cosas que amo

Y el corazón viaja liviano

Con algo de más ser feliz con menos

Pero este soy yo, somos

Sono quello che sono

Una vita che sale e che scende

Una bella stagione che arriva

Que será más bonita y más viva (y más viva)

Esta noche me siento contento, contento por nada

Porque soy lo que soy

En mi alma, ya, nueva música

Con los amigos de siempre

Soy yo, somos

