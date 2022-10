Apple ha presentato l’iPad 2022, decima generazione del tablet dell’azienda americana: una nuova versione più potente e all’avanguardia.

Apple rinnova la sua linea di iPad. La casa di Cupertino ha presentato nell’ottobre 2022 la decima generazione dei suoi storici tablet. I nuovi iPad Pro e iPad sono versioni aggiornate e rimodernate dei precedenti modelli, completamente riprogettati sia nell’estetica che nelle caratteristiche interne, con tante novità lato hardware in grado di garantire una potenza ancora maggiore rispetto ai predecessori. Scopriamo insieme cosa è cambiato e qual è il prezzo di lancio di questi splendidi dispositivi.

IPad 2022: le caratteristiche della nuova gamma

Disponibile in quattro colori sgargianti ma eleganti, blu, rosa, giallo e argento, i nuovi iPad vantano un design all-screen, con bordi sottilissimi, e un display Liquid Retina da 10,9”. Uno schermo di altissima qualità e molto grande, per permettere all’utente di utilizzare al meglio le app sia per intrattenimento che per lavoro. Il tutto mantenendo comunque una dimensione totale quasi identica rispetto alla precedente generazione.

La novità più importante riguarda però il reparto hardware. A bordo dell’iPad 2022 troviamo infatti il chip A14 bionic, lo stesso visto su iPhone 12. Un piccolo gioiello in grado di far performare i nuovi dispositivi del 20% in più rispetto ai precedenti, e di migliorare anche la grafica del 10%.

Apple iPad 2022

Sempre lato hardware, non possono mancare passi in avanti nel comparto fotografico. La fotocamera frontale, che adesso si trova, per la prima volta, sul lato orizzontale del tablet, ha un sensore da 12 MP, con ultra-grandangolo e funzione di Inquadratura automatica, per seguire i movimenti del soggetto e mantenerlo sempre al centro della nostra inquadratura. Molto buona anche la posteriore, da 12 MP con grandangolo e supporto ai video 4K a 60 fps e filmati in slow-motion. Migliora anche il reparto audio, grazie agli altoparlanti stereo disposti in orizzontale.

Per quanto riguarda il discorso connettività, il Wi-Fi 6 garantisce connessioni del 30% più veloci rispetto al precedente standard 802.11ac. Disponibili anche modelli con connettività cellulare che supporta anche il 5G. Da segnalare anche la presenza di una porta USB-C e la grande novità della Magic Keyboard Folio, la nuova tastiera dotata di ampio trackpad, in grado di rendere rapidissime tutte le operazioni quotidiane.

I prezzi del nuovo iPad

I nuovi modelli del tablet di casa Apple possono essere già ordinati dal 26 ottobre sullo store ufficiale (e non solo), con tagli di memoria che vanno da 64 a 256 GB. Il prezzo di listino per i modelli dotati solo di Wi-Fi parte da 589 euro, mentre per quelli che mettono a disposizione anche la connettività mobile si parte da 789 euro.

Tra gli accessori segnaliamo la Apple Pencil, una tecnologica e comodissima penna per scrivere sul nostro iPad, disponibile a un prezzo di 119 euro, oltre alla Magic Keyboard, disponibile al prezzo di 299 euro.

