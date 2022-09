Hardware e software non sono la stessa cosa: ecco le principali differenze tra le due componenti fondamentali di ogni sistema informatico.

Hardware, software… che confusione! Se non sei molto pratica con le nozioni di tipo informatico, e non sai minimamente dove mettere le mani quando si parla di questo tipo di argomenti, forse sarebbe il caso di partire dalle basi, e comprendere per bene cosa si intende per hardware e software. Due componenti fondamentali di ogni sistema elettronico, ma che non sono minimamente la stessa cosa. Scopriamo insieme quali sono le principali differenze.

Cos’è l’hardware

Il termine hardware si riferisce alle componenti fisiche di un computer e a quelle elettroniche che costituiscono un sistema informatico. Più in generale, per hardware si intende ogni tipo di componente, di qualunque prodotto elettronico (non solo computer, ma anche smartwatch, smartphone, televisori, console ecc.), che riguardi solo la natura fisica dell’oggetto e che risulta indispensabile per il suo funzionamento.

Notebook e Mac

Il significato di software

Al contrario, il software è un tipo di programma per computer che aiuta a controllare l’operatività di un sistema informatico. I software possono essere suddivisi in due categorie principali: software di sistema e software applicativo. Il primo è responsabile per l’operatività generale di un computer, mentre il software applicativo è progettato per eseguire specifiche operazioni.

Un parallelismo tra hardware e software

Quindi, per riassumere, quando si parla di tecnologia, ci sono due categorie principali da tenere in considerazione: hardware e software. La prima è la parte fisica di un computer, un insieme di oggetti tangibili in un sistema tecnologico, mentre la seconda è l’insieme dei programmi che girano all’interno, quello che, in pratica, fa funzionare il computer.

Donna con computer

Nell’hardware rientrano quindi i dispositivi che vengono utilizzati per input o output di informazioni, come la tastiera e il monitor, ma anche elementi interni, come la CPU, l’hard drive, e la RAM. Il software include invece il sistema operativo, le applicazioni e i driver. Il sistema operativo in particolare è la spina dorsale del software, quella che controlla le risorse del computer e fornisce una piattaforma per le applicazioni. Le applicazioni sono i programmi che l’utente esegue sul computer, come Microsoft Word o Google Chrome. E i driver sono i pezzi di software che controllano i dispositivi hardware, come il driver della stampante o della webcam.

Le differenze fondamentali

Ci sono alcune importanti differenze tra l’hardware e il software. In primo luogo, ovviamente, il primo è fisico, il secondo no. Secondo, l’hardware è statico e il software è dinamico. In altre parole, mentre il primo non cambia dopo che la sua produzione, il secondo può essere cambiato o aggiornato in qualsiasi momento. Terzo, l’hardware è costoso e il software molto meno.

Nonostante queste differenze, entrambe le componenti del nostro dispositivo sono complementari. Il reparto fisico di un dispositivo sarebbe inutilizzabile senza il software, e viceversa quest’ultimo non sarebbe utilizzabile senza l’hardware. Funzionano entrambi insieme per fare funzionare i computer e altri dispositivi tecnologici.

