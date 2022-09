Shopify: cos’è, come funziona e come vendere, anche senza Partita Iva, sulla piattaforma per creare siti online.

Shopify è una piattaforma per il commercio elettronico che consente alle aziende di creare in pochi semplici passi, anche senza competenze tecniche, i propri store online. Facile da usare, in particolare rispetto ad altre soluzioni per il commercio elettronico, offre ai clienti una piattaforma personalizzabile, un processo di checkout intuitivo e una vasta gamma di funzionalità. Inoltre, ha una comunità in crescita di utenti e sviluppatori che possono aiutare ogni singola azienda a ottenere il massimo dai propri negozi.

Cos’è Shopify: le caratteristiche principali

Come abbiamo già avuto modo di accennare, dunque, Shopify non è un e-commerce, bensì una piattaforma per creare i propri e-commerce. Un software per costruire siti personalizzati e attraenti per il proprio pubblico, facile da usare sia per chi vende che per chi compra.

Già molto popolare, con oltre mezzo milioni di utenti, la società è stata fondata nel 2006 e ha goduto di un costante tasso di crescita da allora. Oltre alla sua interfaccia semplice e intuitiva, Shopify offre una vasta gamma di funzionalità e strumenti per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a iniziare e far crescere i propri negozi online. Queste funzionalità includono un carrello della spesa, il pagamento, un motore di ricerca integrato, e molto altro. Se sei interessato a dar vita un e-commerce, o sei in cerca di una piattaforma più user-friendly rispetto a quella che utilizzi attualmente, Shopify è senza dubbio un’opzione da considerare da considerare.

Come funziona Shopify

Shopify è una piattaforma che permette di creare un negozio online e di personalizzarlo con un gran numero di template e design, per poi aggiungere i nostri prodotti. Per utilizzarlo, scegli un tema dalla libreria, prepara il negozio aggiungendo ciò che vorrai vendere, impostando le opzioni di pagamento e di consegna. Quindi, configura il negozio nei suoi dettagli. Non è difficile da fare, e inoltre puoi trovare online tantissimi tutorial che possono aiutarti a non andare in confusione durante nessun passaggio. Una volta che l’e-commerce è pronto, puoi iniziare a vendere. In ogni fase della vendita puoi aggiungere o togliere prodotti, cambiare pagine e così via.

Vantaggi e svantaggi

Quali sono i pro e i contro di Shopify? Tra i vantaggi possiamo sicuramente mettere l’estrema semplicità, che lo rende adatto anche a chi non mastica minimamente di informatica. Basta avere una certa dimestichezza con il mondo dello shopping online. Un altro vantaggio è che è ottimo per gli imprenditori alle prime armi, grazie alle sue tante opzioni di personalizzazione. Inoltre, è molto semplice da usare anche per la gestione di pagamenti e spedizioni.

E gli svantaggi? Non può essere modificato aggiungendo ulteriori funzionalità rispetto a quelle già presenti, e ha inoltre un prezzo un po’ più alto rispetto ad alcune piattaforme concorrenti.

Vendere con Shopify senza Partita Iva

In linea teorica, per aprire un negozio con Shopify non è necessario essere in possesso di una Partita Iva. La legge italiana consente di svolgere un’attività autonoma fino a quando questa conserva le caratteristiche di saltuarietà e occasionalità. Quindi, in questo caso puoi utilizzare la piattaforma vendendo attraverso prestazioni autonome occasionali. Tuttavia, diventa obbligatoria l’apertura quando la tua intenzione è quella di aprire un’attività continuativa e abituale.

