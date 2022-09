Sapete dove vive la splendida ex Miss Italia Francesca Chillemi, volto amato di Viola come il mare al fianco di Can Yaman? Ecco la sua casa, un nido d’amore e stile nel cuore della Grande Mela…

Avete mai visto la casa di Francesca Chillemi? Vi portiamo dentro l’abitazione dell’attrice di Viola come il mare, per scoprire com’è fatto il nido d’amore made in USA che ha scelto insieme al compagno e padre di sua figlia, Rania: ecco dove vive insieme a Stefano Rosso!

La casa di Francesca Chillemi a New York

Francesca Chillemi, attrice di Viola come il mare al fianco di Can Yaman ed ex regina di bellezza eletta Miss Italia 2003, vive con il compagno Stefano Rosso – figlio di Renzo Rosso, patron del brand Diesel – nel cuore di New York. Una casa, quella di Francesca Chillemi, che si trova a Manhattan e che spunta in alcuni scatti pubblicati sui social, specialmente su Instagram…

Francesca Chillemi

Il nido d’amore di Francesca Chillemi e Stefano Rosso a Manhattan…

Francesca Chillemi e Stefano Rosso, insieme alla loro figlia Rania Rosso, abitano nel cuore della Grande Mela. L’attrice e il compagno si sono trasferiti oltreoceano tempo fa “per fare un’esperienza“, come lei stessa aveva raccontato a TV Sorrisi e Canzoni, e la loro casa ha i tratti di un delizioso loft in cui spiccano grandi divani rivestiti in morbido tessuto colorato.

Francesca Chillemi ha mostrato alcuni scorci del luogo in cui vive, compresa quella che sembra essere la sua cucina (dove nel tempo libero si dedica alla preparazione di piatti e persino detergenti green per le pulizie domestiche!).

La cucina di Francesca Chillemi presenta linee pulite ed essenziali che contribuiscono a uno stile moderno ed elegante, appare molto accogliente e si distingue per il dominio del bianco.

A casa di Francesca Chillemi tanta luce naturale…

Quasi a compensare il clima spesso impietoso di New York, la casa americana di Francesca Chillemi sembra godere di una avvolgente luce naturale che scalda il cuore, complici le ampie finestre e le vetrate che incorniciano gli spazi della sua abitazione. E non manca una splendida vista sulla città.

Tappeti coloratissimi decorano l’open space con un tocco etnico che restituisce calore e vibrazioni d’altri tempi alla zona living…

Durante le vacanze e le pause dagli impegni lavorativi, come emerge da alcune foto pubblicate sui social, Francesca Chillemi ama trascorrere del tempo in compagnia di famiglia e amici anche nella sua bellissima casa newyorkese…

Riproduzione riservata © 2022 - DG