Sognare di tradire: il significato onirico e le interpretazioni possibili dei sogni in cui tradiamo nostro marito o nostra moglie.

Sognare di tradire non è reato, e non è nemmeno così poco comune! Capita spesso di sognare tradimenti, più o meno espliciti, al proprio partner, sia esso un fidanzato o una fidanzata o anche il proprio sposo o la propria sposa. Si tratta di sogni che possono essere strettamente collegati a un periodo che stiamo vivendo, o a qualcosa che è accaduto nella realtà, o anche di semplici indizi del nostro inconscio per farci capire che qualcosa non va come dovrebbe. Ad ogni modo l’interpretazione di sogni del genere è sempre legata alle emozioni che proviamo. Ecco quali sono i significati più comuni di questo genere di sogni.

Sognare di tradire il fidanzato: cosa vuol dire

Se sogniamo di tradire il nostro partner potrebbe voler dire che stiamo vivendo una situazione di insoddisfazione per la nostra attuale relazione amorosa. Un’insoddisfazione che può riguardare il piano fisico e sessuale, o altri aspetti intimi di ogni storia d’amore. Tuttavia, non sempre c’è un nesso tra l’insoddisfazione e i sogni. Ad esempio, il ‘tradimento’ potrebbe derivare dal fatto che siamo in fase ovulatoria o stiamo assumendo ormoni che aumentano la nostra libido. In questo caso quindi, più che il tradimento in sé, è la voglia di avere rapporti che viene posta in primo piano.

donna toglie fede nuziale tradimento

Ad ogni modo, come sempre, a darci un’interpretazione più corretta del sogno che abbiamo fatto sono i dettagli che ricordiamo e soprattutto le sensazioni che proviamo. Se il tradimento ci causa sensi di colpa, può significare che abbiamo un super-io molto restrittivo o che quella ‘scappatella’ sia in realtà un desiderio vero, tangibile, che ci crea problemi anche nella vita di tutti i giorni. In casi del genere, infatti, capita anche che il nostro amante onirico non sia uno sconosciuto qualunque, bensì una persona che conosciamo. Se incappiamo in un sogno del genere è quindi necessario fare chiarezza con se stessi per capire se i nostri sentimenti sono sinceri e se abbiamo ancora voglia o meno di rimanere con il nostro partner.

Se non proviamo sensi di colpa, le interpretazioni possono invece essere diverse. In questo caso, il sogno potrebbe collegarsi, nuovamente, all’insoddisfazione, soprattutto di natura sessuale. Certe frustrazioni, non sfogate nella vita reale, si accumulano e finiscono per sfogarsi liberamente nel mondo onirico. Ma questi tradimenti senza rimorsi possono essere anche una sorta di nostalgia per la libertà perduta all’inizio della storia, come se il dover essere fedeli sia diventato un fardello difficile da sostenere.

Tradire prima del matrimonio

Sognare di tradire il marito o la moglie, come abbiamo visto, è dunque spesso un chiaro segnale di qualcosa che non va nella vita reale. Ma a volte ci sono tradimenti che non devono metterci particolarmente in allarme. Ad esempio, sognare di tradire il futuro marito o la futura moglie nell’immediata vigilia del matrimonio non è normale, ma molto frequente. In questo caso il tradimento non è altro che la manifestazione di ansie, paure o anche del desiderio sessuale nei confronti del partner.

Con chi stiamo tradendo il nostro partner?

Altro dettaglio non irrilevante è la persona con cui stiamo tradendo il nostro fidanzato nei sogni. Se il protagonista del tradimento è un nostro ex vuol dire che abbiamo, molto probabilmente, qualcosa di irrisolto, e potrebbe trattarsi anche di un desiderio latente non svanito. Se invece stiamo sognando un personaggio, quest’ultimo diventa l’emblema di una repressa voglia di trasgredire.

Quando sogniamo di tradire con un amico o un conoscente potrebbe voler dire, semplicemente, che abbiamo notato una certa affinità intellettuale, mentre se si tratta di un totale sconosciuto il significato va ricollegato, come abbiamo visto, ai sensi di colpa.

E se invece sogniamo di tradire con il nostro capo? In questo caso l’interpretazione si ricollega con la tua ambizione, la tua voglia di essere più decisa e autoritaria. Ma potrebbe anche essere la rappresentazione della propria voglia di crescere, professionalmente e personalmente, grazie alla vicinanza di persone importanti e magari più mature.

