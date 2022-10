I lavoratori che devono fare richiesta del bonus 200 euro hanno tempo fino a fine novembre ma attenzione ai lunghi controlli dell’Inps.

Dal 26 settembre è possibile fare richiesta del bonus 200 euro istituito dal governo di Mario Draghi. Questo è un sussidio per tutti i lavoratori titolari di partita IVA che nel 2021 non hanno superato i 35.000€ di reddito lordo annuo. Per fare domanda c’è tempo fino al 30 novembre 2022, ma attenzione a ridursi all’ultimo minuto! Le verifiche dell’Inps, infatti, allungano di molto le tempistiche ed è quindi meglio non aspettare troppo ma richiedere il bonus il prima possibile per non rimanere senza indennità. Capiamo quando dovrebbe arrivare e chi ne ha diritto.

Bonus 200 euro: quando arriva

monete banconote soldi duecento euro

Per tutti i titolari di partita IVA il bonus dovrebbe essere erogato automaticamente nella retribuzione di fine ottobre. Questo solamente se la richiesta avviene nei tempi corretti, ovvero fino al 30 novembre. Una stima ufficiale di QuiFinanza, tramite una simulazione, ha stimato che sono ancora in attesa di revisione delle richieste inoltrate appena il 6 ottobre. Sono già più di 234.000 gli italiani che dal 26 settembre hanno fatto richiesta per ottenere il bonus, è quindi probabile che le tempistiche da aspettare siano davvero molto lunghe.

Bonus 200 euro: a chi spetta e come fare richiesta

Come si legge sulla pagina ufficiale dell’Inps, i lavorativi che hanno diritto al bonus devono appartenere alle seguenti categorie:

iscritti alla gestione speciale degli artigiani;

pescatori autonomi;

iscritti alla gestione speciale dei commercianti;

iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;

liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Potrà usufruire del bonus chi non ha superato i 35.000€ di reddito lordo nel 2021. Invece, i lavoratori che hanno percepito meno di 20.000€ hanno diritto ad un bonus maggiorato di 150€, arrivando a 350€ totali. Per ottenere il bonus è necessario fare domanda tramite il servizio online “Indennità una tantum 200 euro – Domanda“, a cui si accede con le credenziali del proprio spid.

In alternativa è anche attivo un numero verde da chiamare: 803.164 da rete fissa (con servizio gratuito) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

