A quanto corrisponde lo stipendio di un magazziniere? Vediamo la cifra stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e le variazioni.

Lavorare come magazziniere, anche se può essere parecchio faticoso, consente di avere uno stipendio mensile abbastanza soddisfacente. Vediamo qual è la paga oraria, mensile e annua stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) e da cosa dipendono eventuali variazioni di retribuzione.

Qual è lo stipendio di un magazziniere?

Prima di vedere quanto guadagna un magazziniere, è necessario sottolineare che non esiste un contratto nazionale unico per questa professione. Il motivo? Semplice: un lavoratore di questo tipo può operare in diverse realtà. Pertanto, il Ccnl stabilisce diverse retribuzioni in base al settore in cui si presta la propria mano d’opera: commercio, magazzini generali, logistica e trasporti, tessile, farmacie private, metalmeccanici ed edile.

In ogni modo, il Ccnl relativo al magazziniere prevede una retribuzione media di 1.300 euro netti al mese, che corrisponde a circa 23.300 euro lordi all’anno. Lo stipendio minimo, però, parte da 1.000 euro netti mensili, mentre quello massimo può anche superare 2.000 euro. Questa variazione è data da tanti fattori. Oltre al settore, il compenso è stabilito anche dall’anzianità di servizio e dal tipo di contratto del lavoratore.

Ccnl magazziniere: la retribuzione può variare

Come sottolineato, la retribuzione di un magazziniere dipende in gran parte dall’anzianità e dal contratto. Un magazziniere di 6° livello, ad esempio, percepirà un compenso diverso dal Capo Magazziniere. Gli stipendi medi, in base all’inquadratura professionale, sono i seguenti:

Capo Magazziniere – 1.690 euro al mese;

Magazziniere Notturno – 1.370 euro mensili;

Magazziniere di 4° Livello – 1.310 euro al mese;

Magazziniere di 5° livello – 1.170 euro al mese;

Magazziniere di 6° livello – 1.050 euro al mese;

Magazziniere Part Time – 650 euro mensili.

E’ bene sottolineare che un lavoratore alle prime armi, ovvero assunto da meno di tre anni, può percepire una retribuzione media di 1.230 euro netti al mese. A metà carriera, tra i 4 e i 9 anni di servizio, il compenso può aumentare a 1.490€, mentre con un’esperienza di 10/20 anni sale a 1.560€ mensili. Infine, al termine della carriera, il lavoratore può anche ambire a 1.810€ al mese e oltre.

Riproduzione riservata © 2022 - DG