Google ha lanciato nuove funzioni per i viaggiatori sostenibili: dai percorsi agli hotel che rispettano l’ambiente.

Il mondo virtuale si tinge di verde: Google ha lanciato nuove funzioni dedicate ai viaggiatori sostenibili. Visto che il rispetto verso l’ambiente sta diventando sempre più importante – per la serie meglio tardi che mai – anche un colosso come Mr. G ha pensato bene di fare un passo in più, proponendo servizi all’insegna del green.

Google: nuove funzioni per viaggiatori sostenibili

Negli ultimi tempi, i viaggiatori sostenibili sono aumentati parecchio. Da un lato la popolazione è più attenta al benessere dall’ambiente, dall’altro il caro prezzi costringe a valutare mezzi di trasporto o tecniche di ‘spostamento’ alternative. Non a caso, nel corso dell’estate 2022, le prenotazioni in strutture ricettive situate nei pressi dei cammini, sia italiani che non, hanno raggiunto numeri mai registrati prima. Alla luce di tutto ciò, Google ha lanciato nuove funzioni per i viaggiatori sostenibili.

Lo scorso settembre, il primo grande cambiamento ha interessato Google Maps che, oltre al percorso classico, ha iniziato a mostrare anche l’itinerario sostenibile. La funzione consente al guidatore di scegliere la strada da percorrere valutando sia i tempi che il risparmio di carburante. Dal lancio ad oggi, le emissioni di anidride carbonica si sono ridotte di oltre mezzo milione di tonnellate metriche. Non solo, la funzione mostra anche le stazioni di ricarica EV più vicine alla propria posizione, con tanto di tipi di presa e velocità di ricarica.

Le nuove funzioni di Google sono all’insegna del green

Google Maps offre anche la funzione relativa alla mobilità in bici. Ad oggi, i percorsi sono più dettagliati, con tanto di informazioni sul traffico automobilistico e sulle stazioni di bike e scooter sharing nelle città italiane più importanti. Dulcis in fundo, il colosso ha deciso di promuovere anche gli alberghi green. Aprendo il motore di ricerca con kw inerente le strutture ricettive, tra i primi risultati sono messi ben in evidenza gli hotel green. Questi ultimi, tutti muniti di certificazione ecologica, portano avanti diverse pratiche sostenibili: dalla riduzione dei rifiuti all’efficienza energetica, passando per la conservazione dell’acqua.

Riproduzione riservata © 2022 - DG