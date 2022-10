Come si utilizza correttamente il reddito di cittadinanza? Ecco l’elenco degli acquisti vietati e quali sono invece quelli permessi.

Il reddito di cittadinanza, in vigore da marzo 2019, è un sussidio pensato per aiutare le famiglie italiane in difficoltà economica. Per usufruire del reddito è necessario avere un ISEE basso, sotto i 9000€, e si può arrivare ad un’agevolazione tra i 700€ e i 1300€ al mese, in base al numero di figli minorenni e maggiorenni a carico.

Per ricevere il RdC bisogna inoltrare la richiesta all’INPS e viene concesso per un periodo di 18 mesi. La carta acquisti però ha dei limiti. Esiste infatti un elenco di acquisti vietati dalla legge per cui non è possibile utilizzare il reddito di cittadinanza. Scopriamo quali sono.

Reddito di cittadinanza: acquisti vietati

L’elenco degli acquisti vietati con il reddito di cittadinanza non ha subito variazioni dal 2021, quindi i divieti rimangono gli stessi anche nel 2022. Nell’ordinanza ufficiale si legge che gli acquisti vietati riguardano:

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

c) armi;

d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

e) servizi finanziari e creditizi;

f) servizi di trasferimento di denaro;

g) servizi assicurativi;

h) articoli di gioielleria;

i) articoli di pellicceria;

l) acquisti presso gallerie d’arte e affini;

m) acquisti in club privati

Nell’ordinanza si legge anche che è vietato utilizzare la carta acquisti del RdC all’estero e per acquisti online. L’unica eccezione riguarda gli elettrodomestici, che possono essere acquistati anche tramite transizioni in rete.

Reddito di cittadinanza: per cosa usarlo

Il RdC può essere utilizzato per tutte le spese che non rientrano nell’elenco degli acquisti vietati. Si può per esempio utilizzare per la spesa (ricordiamo che il RdC è anche compatibile con i buoni spesa 2022), per l’acquisto di vestiti (non di lusso), giocattoli, elettrodomestici, mobili, libri, articoli di cancelleria e molto altro. È possibile pagare il mutuo, l’affitto e le bollette e anche diversi servizi come hotel, ristoranti, abbonamenti in palestra e tasse scolastiche.

È anche possibile prelevare contanti ma solo entro una certa soglia mensile che si calcola con una scala di equivalenza stabilita dal decreto. Bisogna inoltre ricordarsi che la carta acquisti funziona solamente tramite pos convenzionati con il circuito Mastercard.

