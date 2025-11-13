Terribile lutto per Ilona Staller, in arte Cicciolina: l’annuncio

Ilona Staller, in arte Cicciolina, piange la scomparsa del fratello Franky. L’annuncio del suo avvocato, Luca Di Carlo.

Dopo l’addio di Beppe Vessicchio, questa settimana un nuovo lutto colpisce il mondo dello spettacolo: Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina, piange la scomparsa del fratello Franky. A darne notizia è stato il suo legale, l’avvocato Luca Di Carlo, che ha condiviso il dolore della sua assistita e rivelato un importante aneddoto legato al rapporto tra i due.

Lutto per Ilona Staller per la morte del fratello Franky: l’annuncio

Il fratello di Ilona Staller, Franky, è scomparso nelle ultime ore. La notizia è stata resa pubblica dall’avvocato Luca Di Carlo, che ha descritto il dolore dell’ex pornostar: “È distrutta, era molto legata a suo fratello“.

Un legame profondo che viene ricordato anche attraverso un episodio che ha segnato la vita di Cicciolina, nel periodo successivo alla fine del suo matrimonio con Jeff Koons. L’avvocato ha rievocato un aneddoto che ha come protagonista proprio Franky: “Franky Staller progettò il rapimento del figlio di Ilona“, ha raccontato.

Un piano che, secondo il racconto riportato da Fanpage, fu ideato per riunire madre e figlio. Dopo che Ludwig era rimasto a vivere a New York con il padre.

Il ruolo di Franky Staller nel “rapimento” del figlio di Cicciolina

Luca Di Carlo ha spiegato nel dettaglio il coinvolgimento di Franky in quella complessa operazione. “Franky l’aveva aiutata a rapire il figlio minore, avuto da Jeff Koons, portandolo dagli Stati Uniti a Cuba e poi dall’Ungheria all’Italia. Era stato proprio Franky a progettare il rapimento“, ha dichiarato. Un gesto che mirava a riportare Ludwig vicino alla madre, dopo una lunga e dolorosa battaglia legale tra i genitori.

L’avvocato, aggiunge Fanpage, ha aggiunto di aver fornito supporto anche dal punto di vista economico, al termine dell’operazione. Una somma di tre milioni di dollari che, secondo quanto riferito, fu impiegata per garantirle una casa sorvegliata da guardie del corpo e un autista personale.