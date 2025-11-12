Beppe Vessicchio, scatta la petizione dopo la sua morte: cosa sta succedendo

Dopo la scomparsa del Maestro Beppe Vessicchio, cresce online un’ondata di emozione e una proposta speciale per ricordarlo nel modo più giusto.

Dopo la morte del celebre Maestro Beppe Vessicchio, non si è fatta attendere l’onda di emozione per la scomparsa prematura del direttore d’orchestra, volto celebre e storico del Festival di Sanremo. Da allora, un desiderio condiviso cresce e si diffonde sempre di più: rendere eterno il nome di Vessicchio. Il web si è trasformato in un immenso coro di affetto e riconoscenza e migliaia di persone – fan, musicisti, addetti ai lavori – hanno deciso di unire le proprie voci avanzando una proposta che sia in grado di omaggiarlo nel modo giusto.

Il ricordo di Walter Vacchino

Tra le tante reazioni che hanno fatto seguito alla morte di Beppe Vessicchio, toccano nel profondo le parole di Walter Vacchino, proprietario dello storico Teatro Ariston, che ha scelto di ricordare il Maestro con toni intimi e commossi. “Innanzitutto è mancato un amico, una persona che per 26 volte ha fatto parte del Festival. Questo è il momento dell’amarezza, ma soprattutto dell’affetto e del ricordo”, ha dichiarato all’Adnkronos.

Beppe Vessicchio

Vacchino ha condiviso anche un ricordo personale, lontano dalle luci della ribalta, rammentando la grande simpatia del Maestro, la sua ironia e il sorriso che lo hanno sempre accompagnato. Poi ha aggiunto: “Il suo ricordo è una carezza all’anima. Lo custodiremo nei nostri cuori, con un applauso che lo accompagni nel suo nuovo cammino”.

E proprio il teatro Ariston è diventato oggetto di una petizione strettamente connessa al ricordo del direttore d’orchestra: trasformare l’amore per Beppe Vessicchio in un gesto tangibile.

La petizione dopo la morte di Beppe Vessicchio

Accanto al dolore per la scomparsa del grande maestro, è nata subito un’iniziativa che sta facendo il giro del web: su Change.org è comparsa una petizione per chiedere ufficialmente di dedicare il Teatro Ariston a Beppe Vessicchio, il luogo che per tanti anni ha ospitato le sue direzioni e il suo inconfondibile carisma.

Sui social, soprattutto sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ariston, si moltiplicano i messaggi di affetto e le proposte di intitolare il Teatro, luogo simbolo del Festival di Sanremo, al grande maestro. C’è anche chi propone un omaggio doppio, evocando due simboli della storia sanremese: “Baudo-Vessicchio sarebbe l’ideale, suona anche bene”, si legge tra i commenti. Un modo per unire due figure che hanno segnato il Festival più amato dagli italiani.