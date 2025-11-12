Anna Falchi, voci di tensione a I Fatti Vostri: cosa sta succedendo dietro le quinte

Secondo alcune indiscrezioni, Anna Falchi sarebbe al centro di un retroscena dietro le quinte del programma di Michele Guardì. Ecco cosa è trapelato.

C’è fermento dietro le quinte di uno dei programmi più amati del mattino. I Fatti Vostri, lo storico contenitore di Rai2, continua a intrattenere il pubblico con il suo mix di attualità e leggerezza, ma stavolta a far parlare non è la scaletta né gli ospiti in studio. Al centro dei riflettori c’è la conduttrice Anna Falchi, volto ormai consolidato del format, attorno alla quale si rincorrono indiscrezioni che lasciano intendere che qualcosa, nel celebre team di Michele Guardì, non stia filando proprio liscio.

La conduttrice sotto i riflettori

Le ultime settimane non sarebbero state del tutto tranquille per Anna Falchi. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la conduttrice aveva espresso un’opinione sul catcalling con toni tutt’altro che convenzionali e che aveva sollevato non poche polemiche: “L’ho sdoganato perché lo considero un complimento spontaneo. Se resta nei limiti del rispetto, non fa male a nessuno”, aveva detto.

Anna Falchi

Le sue parole avevano suscitato un visibile disagio nella conduttrice campana e acceso un vivace dibattito sui social. Alla sua discussa dichiarazione, arrivano oggi alcuni rumors interni alla Rai, che contribuiscono a tenere alta l’attenzione attorno alla figura della Falchi. Qualcosa sarebbe accaduto dietro le quinte del programma I Fatti Vostri…

Retroscena su Anna Falchi e I Fatti Vostri

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi nella sua rubrica C’è Chi dice…, che da sempre svela i retroscena più nascosti del piccolo schermo. Questa volta, il focus è finito su I Fatti Vostri, condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio, sotto la regia e la supervisione del veterano Michele Guardì.

Secondo quanto riportato, tra la conduttrice e lo storico gruppo di lavoro del regista ci sarebbero “tensioni” e “incomprensioni” sorte dopo l’avvio della nuova stagione del programma. Nel trafiletto si legge: “Ci sarebbero tensioni tra la conduttrice Anna Falchi e lo storico gruppo di lavoro del regista e ideatore della trasmissione, Michele Guardì“.

Nonostante le voci, la Rai non avrebbe alcuna intenzione di mettere in discussione la presenza della Falchi, che anzi sembra godere di piena fiducia. E non solo: la conduttrice è tornata a essere uno dei volti più presenti della tv pubblica, partecipando anche ad altri programmi del palinsesto. Un segnale che lascia intendere come il vento, almeno ufficialmente, soffi ancora dalla sua parte.