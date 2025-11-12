“Pe**ing in roulotte”: Serena Grandi e la confessione bollente su Luca Barbareschi

Serena Grandi spiazza tutti a La Volta Buona: la confessione bollente su Luca Barbareschi manda in imbarazzo Caterina Balivo in diretta TV.

Un’ospitata che doveva essere all’insegna dei ricordi si è trasformata in un momento di grande imbarazzo televisivo. Durante la puntata di ieri 11 novembre de La Volta Buona, Serena Grandi – che di recente aveva svelato di aver perso 20 chili – ha stupito tutti con una rivelazione inaspettata sul suo passato sentimentale, che ha coinvolto un altro volto noto del mondo dello spettacolo. La dichiarazione ‘bollente’ ha lasciato la conduttrice Caterina Balivo visibilmente spiazzata, tanto da essere costretta a cambiare argomento in fretta.

Le confessione a La volta buona

Serena Grandi, ospite del programma di Rai1 insieme a Luca Barbareschi, ha ricordato alcuni momenti della sua carriera e della sua vita privata. La conversazione, però, ha preso ben presto una piega inaspettata. Caterina Balivo, rivolgendosi a Grandi, ha accennato a un vecchio flirt con Barbareschi, domandando: “Quel marito che non ti ha permesso di avere una relazione con Luca Barbareschi, è quello?”. L’attrice ha annuito, poi ha aggiunto con un sorriso malizioso: “La relazione poi fu al 50%, adesso che mi ricordo”.

Serena Grandi

A quel punto la conduttrice ha incalzato: “Cioè avete avuto una storia? Avevi detto che c’era un marito di mezzo”. Serena Grandi, senza esitare, ha risposto: “C’era il marito di mezzo, ma dentro la roulotte non c’era”. Una battuta che ha provocato risate e stupore in studio.

Serena Grandi e la rivelazione bollente

Dopo qualche istante di silenzio, l’attrice ha deciso di chiarire definitivamente: “È stato un pe**ing”. La frase ha lasciato la Balivo interdetta: “Come ne usciamo?”. La conduttrice ha quindi cercato di stemperare l’imbarazzo invitando Pamela Petrarolo a esibirsi con una canzone: “Canta, canta che ci passa”, ha detto scherzando.

Poco prima, tra Grandi e Barbareschi, c’era stato uno scambio di battute che aveva già fatto intuire una certa complicità. Entrambi avevano ammesso di essere stati innamorati da giovani, ma nessuno si aspettava che l’attrice decidesse di raccontare un dettaglio così intimo in diretta nazionale.