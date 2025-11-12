“Eravamo sotto l’effetto di farmaci”: Alice Campello svela nuovi dettagli sulla crisi con Alvaro Morata

Nel podcast di Laura Escanes, Alice Campello rivela dettagli inediti sulla separazione con Alvaro Morata: ecco le sue parole.

La relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è tornata sotto i riflettori dopo che la modella ha affrontato nuovamente, in modo sincero, il tema della crisi coniugale. Non è la prima volta che ne parla, ma di recente ha condiviso nuovi dettagli durante un’intervista al podcast di Laura Escanes.

Le dichiarazioni di Alice Campello in difesa di Alvaro Morata

Durante il podcast di Laura Escanes, la modella Alice Campello, come riportato da Leggo.it, ha voluto difendere pubblicamente Alvaro Morata, rispondendo a chi ha insinuato che la loro relazione non fosse genuina. “Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice“, ha detto.

“Eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci”

Alice Campello ha spiegato come lei e Alvaro Morata si siano trovati a vivere un momento molto complicato, culminato nell’annuncio della separazione avvenuto un anno fa. Una situazione che, come ha ammesso, non sono riusciti a gestire.

“Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci“, ha dichiarato con grande sincerità. Parole che rivelano quanto sia stato difficile per la coppia affrontare quei mesi, segnati da un equilibrio emotivo alterato.

Infine, ha sottolineato quanto il loro amore sia sempre stato autentico, nonostante le apparenze e i giudizi esterni: “Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia“. Un messaggio chiaro rivolto a chi ha messo in dubbio la veridicità del loro rapporto.

Ecco, a seguire, il video dal podcast: